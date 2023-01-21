一帶一路協議爛！民主剛果怨中國顧自己賺 挖礦獲益不分
過去幾年，中國持續倡議「一帶一路」計畫，在印太、非洲與歐亞大陸等國家進行基礎建設投資，但實則透過經濟動機取得對目標政府的影響力，最後這些發展中國家深陷龐大債務陷阱、無力償還，基建被迫拱手讓出等事情時有所聞。近來非洲國家剛果民主共和國（民主剛果）總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）揭露當初與中國簽訂62億美元「以基建換礦產」契約，但是剛果並沒有從交易中獲益，反觀中國從剛果金賺走很多錢，更直言「這份契約內容實在太糟糕」。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《彭博社》報導，民主剛果是非洲第二大國，擁有豐富自然資源，包括電動車主要零件的原料同漢鈷，但該國卻仍是世界上不發達的國家之一。2008年，中國與民主剛果前任總統卡比拉（Joseph Kabila）簽署了一項協議，要求中國公司對一個銅鈷礦投資32億美元，並由該礦的收入資助另外30億美元的基礎設施建設。
齊塞克迪政府一直在重新審查這項契約，並表示中國承諾的基礎建設資金只兌現不到三分之一，雙方對如何改進協議已經討論1年多，未有進展。齊塞克迪在達沃斯舉行的世界經濟論壇接受採訪時表示，「中國人已經賺了很多錢，從這個協議中獲得很多利潤，我們需要的只是以一種雙贏的方式重新評估這件事情。」
齊塞克迪直言，剛果沒有從中得到任何好處，沒有任何實實在在的東西，對人民沒有任何積極的影響，「協議起草的很糟糕，非常糟糕。」