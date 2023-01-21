過年大魚大肉變凶器　魚刺卡到縱隔腔發炎出血恐致死

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「縱膈腔發炎是有可能致命的！」陳至翔表示，每到尾牙與過年，經常碰到因魚刺、魚下巴、雞骨等異物卡喉嚨前來求診的民眾。由於喉嚨是很重要的部位，後面就是縱膈腔，曾有個案因魚刺卡到喉嚨卡太深，往後插到縱膈腔，導致整個縱膈腔發炎，經服用抗生素加上緊急開刀才救回一命，「食道後面有重要的血管，如果魚刺插到血管就會嚴重失血喪命。」
陳至翔呼籲，過年較常攝取大魚大肉，加上假日就醫的方便性下降，民眾進食時務必要挑掉骨頭與刺，若不慎被魚刺卡到喉嚨，務必就醫以免造成危險。
三高患者應避免重口味 消化不良者注意腸胃炎此外，過年大魚大肉調味重鹹、重油，陳至翔呼籲慢性病如高血壓、糖尿病、洗腎患者，避免攝取過量大魚大肉；還有免疫力低下、易脹氣、消化不良者，以及老人家、行動不便甚至長期臥床者，因腸胃蠕動比較差，容易被食物中不衛生的細菌感染，也不適合吃的太放縱。
陳至翔表示，預防勝於治療是最重要的關鍵。民眾吃年菜吃出腸胃炎，暫時先別進食，多補充水分，若嚴重噁心嘔吐無法喝水，或是嚴重腹瀉，喝水也追不上脫水的速度，就需要就醫打點滴；或是吃了腸胃藥，仍然持續發燒、脫水、大便帶血或排出黑便，務必就醫尋求專業協助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56490
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