連假剩3天好煩躁？小心「假期後憂鬱」上身　紓解法快學

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過劉嘉逸提醒，假期後憂鬱情緒若持續存在，甚至「已超乎一般情緒反應」的程度，導致自身調適不來且影響生活與工作，輕者可能是「適應障礙」，重者就可能是「憂鬱症」，此時應尋求專業協助或治療。劉嘉逸鼓勵民眾，若能在工作中尋得樂趣與成就感，做到「樂在工作」，是最正向健康的生活態度。
董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨則表示，「假期後憂鬱」症狀包括模糊的焦慮感、煩躁、懷舊、睡眠困難、全身不舒服或不安，上述症狀可能會從假期回來後持續兩週，並影響人們在工作、學校或人際關係中的表現，而造成每個人假期後憂鬱的原因可能不同，有的人是因為想到又要面對平常工作或人際上的壓力，有的人可能是單純玩得太累，有種做了件大事突然消氣的感覺。
葉雅馨說，大多數人在假期前會有所期待，假期後產生強烈的失落感，此時應告訴自己距離下一次的假期計畫更接近了，再去安排或想像在明年或是下個長假規劃活動，讓自己重啟期待。此外，制定度假後計畫有助於預防「假期後憂鬱」，例如假期回來和重新開始工作之間，留1至2天時間來適應、安排正常睡眠時間表、計畫愉快的休閒或社交活動、制定一個好的常規來幫助自己平靜地工作、保持規律運動，才不會造成心理不穩定進而影響生活與工作。