賴品妤、曾玟學同框放閃寫春聯　年夜飯不怕長輩催婚　

立委賴品妤與苗栗縣議員曾玟學交往多年，在農曆年前特別同框一起來寫春聯，對於闔家團圓時最常怕被問到催婚難題，兩人都各自有辦法，賴品妤笑稱在家中除了奶奶以外沒人敢問她，曾玟學則說會以選舉忙錄為由輕鬆帶過，兩人更自曝很常去對方家中，也見過家長，互動非常自然，而曾玟學今年也計劃到賴品妤家中吃年夜飯，至於農曆過年期間沒有出遊的打算，但會相約去看電影《灌籃高手》。
記者陳威叡／台北報導
政壇情侶檔賴品妤與曾玟學交往多年，農曆過年前夕特別相約同框寫春聯，兩人笑稱很久沒有寫書法，稱寫書法不如說是「畫」書法，兩人分工寫出上下聯與橫批，最後再以英文寫出「Nice 兔 meet you」可愛版本的春聯，助理再拿出空白上下聯時，兩人喊累直呼「可以了、可以了」。
而闔家團圓吃年夜飯時，被公認最怕遇到的催婚難題，賴品妤笑稱家中除了奶奶以外，沒有人敢問這個問題，擔任立委後，奶奶就再也沒有過問。曾玟學則說家人不會過問，反倒是選區的支持者非常關心，他笑稱先前自己在選舉時就會說很忙，現在則會說品妤接下來要選舉很忙，就可以輕鬆帶過。
賴品妤也自曝，曾玟學其實很常來家裡，也見過父母很多次，互動非常自然，因為父母喜歡美食，時常相約吃好料。曾玟學說，賴品妤父親也曾任民意代表，團聚圍爐避開除夕，提前一天在小年夜吃年夜飯，除夕開始回選區上工，而自己家裡不太過年，今年會到賴品妤家吃年夜飯。
對於農曆連假有何打算，兩人異口同聲說有選區的行程，也沒有出遊的計畫，但會相約去看電影《灌籃高手》。而有媒體好奇有男友會給女友紅包，曾玟學是否也會「安太座」，曾玟學秒回說「拜託妳立委一個月薪水多少，我議員多少？」讓眾人聽聞後不禁大笑。