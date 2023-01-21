過年年夜飯怎麼吃？　營養師曝3種常見年菜聰明吃法

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飲食選擇先了解2需求 3年菜聰明吃法學起來！美食當前該如何選擇？營養師何埻安表示，要先了解「自身需求」、「真實需求」再做選擇，面對需求不逃避、不壓抑，但也不隨便將就。
在春節期間總是免不了聚餐、圍爐吃年夜，這時營養師何埻安建議，圍爐年夜飯應適量吃、小口吃，與大家分食都是很好分擔熱量的方式，此外，還須注意熱量高、食材較單一且油脂含量高的紅燒蹄膀、紅燒獅子頭及佛跳牆。
以下營養師就分享了紅燒蹄膀、紅燒獅子頭及佛跳牆的聰明吃法：
- 紅燒蹄膀：盡量選擇瘦肉部位，不沾不淋醬汁。
- 紅燒獅子頭：獅子頭製作通常使用肥豬絞肉，屬於高飽和脂肪酸，且通常會先油炸定型，所以若是自己烹煮，可以加入蔬菜，例如：大白菜、白蘿蔔，一起燉煮減少油膩感，也較能安心吃，建議一次吃一顆剛剛好。
- 佛跳牆：內容物非常豐富，有豬腳、豬皮、排骨酥等較高油脂食材及芋頭、蓮子、栗子，且湯底會因為長時間燉煮也融入澱粉以及油脂，有些也會勾芡增添口感，除了熱量驚人外，也容易使血糖控制不佳者血糖上升。建議不喝湯或少喝及稀釋都是不錯的方法。
減少過年應景零嘴 瓜棗類零嘴更需注意！而過年到了，家裡總是會擺放許多零嘴，最常見的就是瓜棗類零嘴，民眾常常坐在沙發邊看電視邊嗑瓜子、花生、開心果等等，一口接一口吃上好幾顆。
營養師何埻安提醒，這些瓜棗類零嘴需特別注意，尤其民眾熟知的杏仁片、瓜子、開心果、花生、寸棗等，均是高油、高熱量食物，小吃幾口餘興可以，多吃對身體反而造成負擔。
營養師建議，減少購買應景零嘴，「應景食物，就讓它們應景就好了」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56520
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