明大年初一人潮走春去　避國道8地雷路段

今（21）日為春節連續假期除夕，下午國道壅塞路段包括國1南向竹北至新竹；國3南向香山至西濱與北向大溪至鶯歌系統則有事故發生，其餘路段均能維持行車順暢。而明（22）日為大年初一，高公局也預判明日有8大地雷壅塞路段，提醒用路人留意。
記者許家禎／台北報導
高公局表示，今日下午12時00分於國3南向162公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內車道，於下午12時13分排除，造成後方車流回堵1公里；12時03分於國3南向114.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內2車道，於下午12時41分排除，造成後方車流回堵3公里；13時24分於國1南向198.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內車道，於下午13時27分排除，造成後方車流回堵1公里，均導致車輛回堵影響整體車流。
明（22）日為春節連續假期大年初一，高公局預估國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.4倍，其中南向交通量可達68百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。
高公局也預判明日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向草屯-霧峰；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。
明日國道相關疏導措施包括：0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統，5-12時封閉國5石碇、坪林南向入口。單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。