明大年初一走春人潮湧現　公路總局教你避車潮

今（21）日除夕省道路況順暢良好，明（22）日大年初一為春節連假第3天，公路總局預估部分銜接國道及新春參拜熱點周邊路段將陸續出現車潮，預估上午8時起，包含台64線接國3中和交流道、台65線土城接國3土城交流道，台74線臺中環線接國3交流道等路段，南下將有車多壅塞情形。另台2線關渡路段及福隆~大里路段、台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮、台17線南鯤鯓代天府等路段，預計全日有走春車潮出現，提醒用路人留意。
記者許家禎／台北報導
公路總局指出，台9線蘇花公路南向，預計自明日上午5點起於蘇澳端、東澳隧道、東澳至南澳、南澳市區及觀音隧道北端，有車多壅塞情形並持續至傍晚，蘇澳地區南向將機動實施大客車優先道，建議民眾可搭乘國道客運北花線，除享有票價優惠，公路總局將於明日4-17時，實施台9線蘇花路廊雙向禁止21噸以上大貨車通行並開放大客車行駛蘇花改路段路肩，有效縮短行車時間，歡迎多加利用。
為利春節連續假期期間交通順暢，公路總局為鼓勵用路人多加利用台61線並增進替代效果，已與高速公路局於國道及省道沿線設置指示牌面，另國1、國3各轉折點鄰近路段CMS皆顯示旅行時間資訊之比較，提供用路人改行駛替代道路參考，建議用路人出發前可利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，作為避開國道塞車路段的另一選擇。
為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，今日截至中午12時，西部國道客運共計行駛2,010班次，疏運27,398人；東部國道客運路線共計行駛539班次，疏運6,465人。明日西部國道客運尚有74.5%空位，東部國道客運尚有90.28%空位，歡迎有搭乘需求民眾多加利用。