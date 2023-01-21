聚餐喝酒放鬆心情　醫師提醒飲酒務必遵守「這些」建議

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酒精攝取限制量為多少？ 喝酒對心血管有好處？民眾常會聚餐喝酒或是喝酒舒壓，酒精攝取要注意不可過量，郭志東醫師指出，根據國外指引，男性和女性每週飲酒量不應超過14單位，每週喝酒天數不應超過3-4天。
但1個單位的酒精是多少呢？郭志東醫師解釋，單位數是由飲料的容量和酒精含量計算得出的，1個單位的酒精可以是1口（25毫升）的烈性酒（40%酒精含量）、1 罐（約300毫升）的啤酒（4%酒精含量）、蘋果酒，而1杯（約150毫升）葡萄酒 （13%酒精含量），則含有2單位。
有些民眾認為攝取酒精對心血管有一些好處，郭志東醫師表示，最新證據表明，飲酒對心臟健康的好處要比之前認為少，雖然55歲以上的女性，每週攝取5個單位以下的酒精，或許對心臟健康有好處，但當有更安全、更健康的方法，包括運動、均衡飲食和戒菸等，可以用以保護心臟時，不建議喝酒來維持心血管健康。
而且郭志東醫師也提到，飲酒過量和高血壓的產生有非常明顯的關係，隨著時間的推移，高血壓會給心肌帶來壓力，可能還會導致心血管疾病，增加心臟病和中風的風險，因此這些經常飲酒並且飲酒過量的民眾應該減少或完全停止飲酒。
有心血管問題、服藥者更要注意！ 酒精熱量別忽視有些民眾本身已有心律不整、心血管疾病等，酒精更是要減少攝取。郭志東醫師指出，已患有心律不整的病人，酒精可能會加重心血管風險，當重度飲酒的病人停止飲酒或減少飲酒量時，血壓會迅速在幾天內改善，而對患有酒精性心肌病變的人來說，戒酒可以改善病況甚至康復，因此，戒酒少喝對健康是百利無一害的。
而長期服用藥物的民眾也須特別注意，郭志東醫師提醒，酒精會降低藥物的效果，尤其是糖尿病的藥物，或抗凝血劑，而且酒精也會對肝臟造成損害，尤其是大量飲用時，會產生肝發炎的情況，心臟病病患很多時侯會服用降膽固醇等直接作用於肝的藥物，一旦與酒精混合後可能會對肝造成進一步的損害。
另外，人們常常只把熱量和食物聯繫在一起，而忘記了許多酒精飲料的熱量都很高。郭志東醫師表示，1個單位的酒精約為56大卡，相當於1份奶油的熱量，同時，酒精也會使人比平時吃得更多，或做出不健康的食物選擇，為了心血管的健康著想，少喝不喝酒才是健康正道。
健康醫療網提醒您：飲酒過量有害健康
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56563
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