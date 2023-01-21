傷心除夕夜！議員徐弘庭母親病逝 嘆「生命在手中消逝」
傷心除夕夜！台北市國民黨議員徐弘庭今（21）日在臉書指出，自己母親在除夕下午離世，他感慨地說，「這一次的我很乖，沒有調皮搗蛋，我有一直牽著妳的手，陪妳走到最後一刻。」令人感到相當不捨。
編輯中心/綜合報導
「媽媽不痛了」徐弘庭表示，在除夕的下午15:56分陽光突然普照的那一刻，他媽媽停下了心跳，沒想到最後還是過不了除夕年關這一天，從人生最後一堂必修課畢業，離苦得樂。
徐弘庭說，這一次的他很乖，沒有調皮搗蛋，他有一直牽著妳的手，陪妳走到最後一刻。從小他就是個調皮搗蛋不愛聽話的孩子，印象中很小的時候，他就不給母親牽了，沒想到這次母親居然用這樣的方式要他牽著她，隨著手指的溫度下降，這是他人生第一次真實且痛苦的感受生命在手中消逝的感覺。
徐弘庭指出，在醫院住院的第81天，母親畢業了，這堂人生的必修課 看的旁聽的他都覺得非常不捨，感謝一路上走來朋友們的溫暖與協助，母親是個愛熱鬧的人，也是全家最支持我從事公共事務的人，年後如果有時間，歡迎參與母親的畢業典禮，也讓媽媽知道他不會孤單的，他會過的很好，有很多溫暖貼心與熱心的朋友們陪著自己。（編輯：孫唯容）