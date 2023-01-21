年菜太好吃，體重有增無減？　營養師4搭配技巧不怕胖

我是廣告 請繼續往下閱讀
年節健康吃 四招好搭配臺北市立聯合醫院中興院區營養科營養師吳雅惠呼籲，過年飲食得格外小心，隨著運動健身風氣盛行，營養均衡和健康意識也是大家過年期間採買及飲食活動等考慮重點。
吳雅惠營養師提供年節健康吃巧搭配：
1.多選用清蒸、涼拌、水煮等烹調方式之菜餚，可降低油脂熱量攝取，尤其是運動休息日，不需要過多的熱量攝取。
2.年節菜餚大部分為年糕、蘿蔔糕、佛跳牆、米糕類等食物皆屬高碳水化合物的菜餚，若這期間為運動休息日建議以上食物淺嚐即止，建議低碳水化合物類食物組合攝取，可選擇攝取鮮菇時蔬豆腐鍋物。
3.年菜建議採買肉類鍋或海鮮鍋，自行添加喜歡的蔬菜至鍋物中，以增加纖維的攝取。而肉品方面建議採用原型食物，如雞、魚、海鮮或瘦肉等，宜減少加工火鍋料，如餃類或丸類等，以免攝取過多的油質與食品添加物。
4.套餐式的年菜組合如獅子頭、控肉等，建議拆半保存分次料理，減少因剩食後反覆加熱的營養素流失；另建議添加大白菜、木耳、及菇類等高纖蔬菜料理，亦能達到增加纖維的目的。
年節圍爐火鍋 多選無加工物臺北市立聯合醫院中興院區營養科因應過年，設計一道低碳高纖為特色的鮮魚豆腐時蔬圍爐火鍋，其以低碳水化合物、高蛋白質的設計，讓在年節期間因運動量較少，且擔心高碳水化合物攝取造成體脂肪增加的族群適用：
食譜：鮮魚豆腐時蔬圍爐火鍋（6人份）
一、熱量：1845大卡、蛋白質：226公克、脂質：61公克、碳水化合物：98公克。
二、材料：盒裝豆腐2盒、鯛魚2片、鳥蛋20顆、適量大白菜、玉米筍、洋蔥、海帶結、胡蘿蔔、金針菇、雪白菇、鴻禧菇、黑木耳或茼蒿等。
三、作法：
1.盒裝豆腐切片（約1公分厚）備用。
2.鯛魚片及切片盒裝豆腐先乾煎過備用。
3.將大白菜、洋蔥、海帶結及胡蘿蔔熬煮約20分鐘至湯頭入味。
4.放入所有時蔬金針菇、雪白菇、鴻禧菇、黑木耳、玉米筍或茼蒿等，先將食材煮熟，再放入已煎好的鯛魚片、豆腐及鳥蛋煮熟即可。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56556
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw