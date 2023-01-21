過年年味越來越淡？全場秒指「2關鍵」苦嘆：徹底沒有了

年菜太好吃，體重有增無減？　營養師4搭配技巧不怕胖

年菜太好吃，體重有增無減？　營養師4搭配技巧不怕胖
年菜太好吃，體重有增無減？　營養師4搭配技巧不怕胖

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】疫情漸趨降溫，多數民眾過去因疫情關係出外活動減少，宅在家中難免體重增加。農曆春節將至，是否開始煩惱過年期間美食佳餚，體重更會有增無減呢？

我是廣告 請繼續往下閱讀

年節健康吃　四招好搭配

臺北市立聯合醫院中興院區營養科營養師吳雅惠呼籲，過年飲食得格外小心，隨著運動健身風氣盛行，營養均衡和健康意識也是大家過年期間採買及飲食活動等考慮重點。

吳雅惠營養師提供年節健康吃巧搭配：

1.多選用清蒸、涼拌、水煮等烹調方式之菜餚，可降低油脂熱量攝取，尤其是運動休息日，不需要過多的熱量攝取。

2.年節菜餚大部分為年糕、蘿蔔糕、佛跳牆、米糕類等食物皆屬高碳水化合物的菜餚，若這期間為運動休息日建議以上食物淺嚐即止，建議低碳水化合物類食物組合攝取，可選擇攝取鮮菇時蔬豆腐鍋物。

3.年菜建議採買肉類鍋或海鮮鍋，自行添加喜歡的蔬菜至鍋物中，以增加纖維的攝取。而肉品方面建議採用原型食物，如雞、魚、海鮮或瘦肉等，宜減少加工火鍋料，如餃類或丸類等，以免攝取過多的油質與食品添加物。

4.套餐式的年菜組合如獅子頭、控肉等，建議拆半保存分次料理，減少因剩食後反覆加熱的營養素流失；另建議添加大白菜、木耳、及菇類等高纖蔬菜料理，亦能達到增加纖維的目的。

年節圍爐火鍋　多選無加工物

臺北市立聯合醫院中興院區營養科因應過年，設計一道低碳高纖為特色的鮮魚豆腐時蔬圍爐火鍋，其以低碳水化合物、高蛋白質的設計，讓在年節期間因運動量較少，且擔心高碳水化合物攝取造成體脂肪增加的族群適用：

食譜：鮮魚豆腐時蔬圍爐火鍋（6人份）

一、熱量：1845大卡、蛋白質：226公克、脂質：61公克、碳水化合物：98公克。

二、材料：盒裝豆腐2盒、鯛魚2片、鳥蛋20顆、適量大白菜、玉米筍、洋蔥、海帶結、胡蘿蔔、金針菇、雪白菇、鴻禧菇、黑木耳或茼蒿等。

三、作法：

1.盒裝豆腐切片（約1公分厚）備用。

2.鯛魚片及切片盒裝豆腐先乾煎過備用。

3.將大白菜、洋蔥、海帶結及胡蘿蔔熬煮約20分鐘至湯頭入味。

4.放入所有時蔬金針菇、雪白菇、鴻禧菇、黑木耳、玉米筍或茼蒿等，先將食材煮熟，再放入已煎好的鯛魚片、豆腐及鳥蛋煮熟即可。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56556

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

聚餐喝酒放鬆心情　醫師提醒飲酒務必遵守「這些」建議

過年年夜飯怎麼吃？　營養師曝3種常見年菜聰明吃法

長年菜公認超難吃？專家親授「煮不苦秘訣」：營養又防癌

過年大魚大肉變凶器　魚刺卡到縱隔腔發炎出血恐致死

我是廣告 請繼續往下閱讀