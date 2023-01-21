劉樂妍爆「連續4年辦喪事」！親吐悲慘身世：是真的很累

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劉樂妍接著開始分享奶奶的故事，並提到奶奶是在台灣突然離世的，「其實台灣的冬天是很暖和的，要低於零上10度都很難。大年初一，奶奶拿著我的髒衣服去陽台洗，就居然因為太冷，瞬間心梗人就走了。」
劉樂妍也解釋，其實她是單親家庭隔代教養的家，與爺爺、奶奶、弟弟同住，原以為爺爺奶奶感情不好，沒想到自從奶奶走了之後，爺爺也因為傷心過度離開人間，讓她忍不住感嘆，「連續辦喪事是很累的。我家連續辦了四年的喪事，第一年我奶奶走了，第二年奶奶的大兒子走了，第三年，我爺爺走了，第四年，我爸爸走了。」
面對每次過年，親人一個個離世，讓劉樂妍相當難過，「然後就只剩下我了，我沒有自殺的勇氣，所以我每天在等死，我已經等了好多年了。因為我真的好想跟他們再見面。前幾天，你們不是一直問我怎麼還不回家過年嘛？會的，我已經等了十幾年了，應該不用再很多年，我應該就可以跟她們一起過了，祝大家兔年大吉，恭喜發財。」（編輯：詹鎰睿）
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