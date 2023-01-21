《鐵獅玉玲瓏》睽違20年「除夕夜再現」！吳宗憲笑到噴淚
由許效舜、澎恰恰主演的經典節目《鐵獅玉玲瓏》，自2002年停播至今有20幾年。如今，兩人再度攜手合作，在三立與中視推出的除夕節目《2023超級華人風雲大賞》重現江湖，並帶來好多經典的表演，包含「閱兵舞」、「十二生肖」都有出現，讓大家笑到翻肚。
娛樂中心/綜合報導
《2023超級華人風雲大賞》今年特別邀請許效舜、澎恰恰，師徒倆人再度重現當年《鐵獅玉玲瓏》的經典橋段，就連鼓手NONO也回歸，而且誠意滿滿，還沒講到「兔年」就快把舜哥累死，包含「祥獅獻瑞」動物系列、「1年365天」、「閱兵舞」、「點點舞」、「墓仔埔也敢去」、「我不知我愛你」、「十二生肖」等等。
表演結束後，讓現場來賓笑到不行，憲哥也在一旁表示，自己笑到流眼淚，同時也覺得很感動，並形容兩人是「生命中的導師」，怎料下一秒竟轉身對後輩們說，「要以他們為榜樣，他們做過的事，你們不要再做…」有趣的對話也讓澎恰恰綜藝摔了一下。
事實上，《鐵獅玉玲瓏》當年紅遍台灣大街小巷的節目，之所以會停播，許效舜曾在節目上解釋，「真的是想不出來了，什麼都已經想過了！」包含二十四孝、三十六計、七十二變、十二生肖等所有中國民間故事，他們通通都講過，因此才會忍痛收掉節目。（編輯：詹鎰睿）