賴清德代總統赴法鼓山撞鐘祈福　提出3祈願

副總統賴清德昨日農曆除夕晚間出席「法鼓山除夕撞鐘‧為世界祈福活動」，在法華鐘樓與民眾共同祈福，在致詞時提出3個祈願，首先是期盼烏俄戰爭早日結束，讓烏克蘭的人民離開戰爭的水深火熱之中，第二是希望疫情能夠早日結束，讓全世界的人民可以過正常的生活，最後則是印太地區及兩岸能夠和平穩定發展。
記者陳威叡／台北報導
賴清德致詞時表示，法鼓山每年的除夕撞鐘，為國家、世界祈福，不僅是宗教界的盛事，也安定民心，是對社會及國家非常有意義的事，過去前總統馬英九在任的時，每年都會參加，總統蔡英文就任後，也每一年都參加，而今年總統因國事繁忙不克出席，特別要求他代表前來參與今天重要的宗教盛會。
賴清德說，他要代表總統蔡英文感謝法鼓山方丈和尚果暉法師、全體法師，及在場嘉賓共襄盛舉，也代表總統為大家祈福，希望果暉法師的開示，能夠為全世界所響應，大家都能夠具備智慧、慈悲、柔和、忍辱。
賴清德首先接著祈願烏俄戰爭早日結束，能夠讓烏克蘭的人民離開戰爭的水深火熱之中；第二是疫情能夠早日結束，讓全世界的人民可以過正常的生活；最後則是希望印太地區及兩岸能夠和平穩定發展。
最後，賴清德也利用這機會，祝福在場嘉賓、全國父老鄉親新年快樂，在新的一年，大家能夠福慧雙長，閤家平安。