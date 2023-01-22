初一國道不平靜　國五南港到頭城估塞到16點

國道一號北向127.3k於今（22）日4時57分，發生1大客車與5小客車事故，其中大客車、1小客車起火，火勢已撲滅，事故於08:21排除，9人受傷（1名重傷、8名輕傷），2人OHCA，請用路人注意路況小心行駛。而早上國五南向南港系統至頭城路段，從早上7點開始出現車潮，車速約40公里，預估到下午4點才會得到紓解。
記者許家禎／台北報導
高公局表示，今日早上北部國五南向南港系統至頭城路段，從早上7點開始出現車潮，車速約40公里，預估到下午4點才會得到紓解。國一南向楊梅至新竹以及國三南向土城至關西，從早上9點到下午4點車潮壅塞。
中部國一南向彰化至埔鹽系統，早上9點到下午3點是車流高峰，國三南向快官至霧峰系統與國三南向草屯至名間路段，在上午9點到下午1點逐漸得到紓解。南部國一南向大灣至路竹則會有零星車多的情況。
高公局表示今日為春節連續假期初一，預估國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.4倍，其中南向交通量可達68百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。其中重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向草屯-霧峰；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等路段。