今全台回暖！初三、四寒流來襲探3度 初六再迎強冷空氣
中央氣象局指出，今（22）日大年初一，臺灣附近轉吹東南風，各地白天氣溫近一步回升，高溫可以來到23到26度，南部內陸地區有機會來到28、29度，不過夜晚清晨仍偏涼，西半部及東北部低溫約15到17度，花東地區低溫18、19度，中南部日夜溫差及南北溫差大，；水氣更為減少，各地大多為多雲到晴的天氣，只有北部、東半部地區有零星降雨的機率。
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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中表示，初一(22日)晨台灣上空雲層稀少；無降水回波；東南部有少量降雨。清晨台中、桃園有濃霧。截至6：23各地區平地最低氣溫：北部(新北樹林區)13.4度，中部(台中清水區)13.6度，南部(台南楠西區)13.6度，東部(花蓮壽豐鄉)13.9度。
吳德榮指出，最新(21日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，年初一(22日)西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨；氣溫升，北舒適南微熱、各地早晚微冷。各地區平地氣溫：北部13至25度，中部14至29度，南部14至30度，東部14至27度。
吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，年初二（23日）上午仍偏暖，下午起強冷空氣逐漸南下，氣溫下降；北東轉有雨，中南部晴時多雲。初三、四（24、25日）「寒流」籠罩，各地氣溫明顯偏低，天氣「極寒冷」；台北氣象站將降至7度左右，挑戰入冬以來的最低紀錄，平地最低氣溫也將降至3度左右；迎風面1500公尺以上高山(太平、拉拉、合歡…)降至零下，水氣快速減少，但仍有局部少量飄雪機率；大台北及東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲。
最新各國模式模擬顯示，年初五（26日）冷空氣減弱、天氣回暖，西晴東偶零星雨。初六（27日）至連假最後一天（29日）又有一波相當強的冷空氣南下，比前波稍弱、但仍可能是另一波「寒流」，秉性偏乾；各國模式調整中，應持續觀察。（編輯：孫唯容）