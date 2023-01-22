貓的報恩！流浪貓成招財貓  台中投注站刮出百萬獎

台彩推出的「2,000萬超級紅包」共有7個頭獎2,000萬元、10個200萬元+賓士休旅車、850個100萬元，現在陸續出現幸運中獎人。位於台中市北屯的彩券行近日來了一隻受傷的小黑貓，彩券行員工帶牠看醫生並帶去彩券行一起上班，一天店裡來了兩位客人，挑選小黑貓旁的刮刮樂，突然小黑貓喵了一聲長音，沒多久客人就回到彩券行說自己刮中百萬元，也包了大紅包給小黑貓，讓牠繼續當招財貓。
記者許家禎／台北報導
這次幸運刮出「2,000萬超級紅包」三獎100萬元的「京典彩券」，位於台中市北屯區，是家寵物友善彩券行、平常也照顧流浪貓，近日彩券行來了隻身上有傷口的小黑貓，彩券行蘇小姐帶小黑貓看完醫生後帶來店內一起上班。
不久後，店裡來了兩位客人想買「2,000萬超級紅包」，蘇小姐拿了小黑貓旁的「2,000萬超級紅包」讓客人挑選，小黑貓突然喵了一聲長音，客人沒多久回到店內開心說刮中100萬元，並包了個大紅包給小黑貓，希望小黑貓平安健康長大、繼續在彩券行當招財貓。
台彩推出的「2,000萬超級紅包」共有7個頭獎2,000萬元、10個200萬元+賓士休旅車、850個100萬元。截至1/20，已刮出0個2,000萬元、1個200萬元+賓士休旅車、109個100萬元。