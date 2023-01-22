不想放權？中國動物園虎兔交接迎新年 兔子險成年夜飯
農曆虎年結束，中國山西臨汾動物園為了喜迎兔年，在前日舉辦了「虎兔交接儀式」，以象徵新的一年到來。儀式中由2名工作人員各自懷抱兔子和小老虎上台交接，沒想到小老虎一看到兔子，隨即便撲上前，並咬著兔子的脖子，讓所有人措手不及。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合陸媒報導，為了慶祝農曆兔年到來，臨汾動物園在20日時舉辦了「虎兔交接儀式」。2名工作人員懷中各抱著一隻兔子和老虎，並將牠們放到台上。不過可以看到工作人員還尚未放手，小老虎的眼睛就已經直直盯著兔子，當工作人員讓牠們靠近的時候，小老虎先是往兔子的方向嗅聞了一下，接著伸出爪子，還張口直接咬了上去，工作人員急忙喊停將2隻動物拉開，儀式主持人放聲大叫，現場一片混亂。
後續臨汾動物園還是照表進行交接儀式，不過為了避免再次發生意外，園方不再將兔子跟老虎放在一起，而是改成一人懷抱一隻，簡單地對著鏡頭說話就結束。臨汾動物園在社群上寫道「虎兔交接不太順利，草草結束了」，並PO出當下驚險影片。
看到這齣「虎兔交接儀式」，網友紛紛留言「差點留在虎年」、「兔子差點就成了老虎年夜飯了」、「這跟讓我和炸雞腿交接有啥區別」、「那明年龍年要弄條龍嗎」，不少網友認為動物園不應該跟風舉辦類似的交接活動，沒有太大意義，而且還確實容易出現不可控事件。