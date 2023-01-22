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高雄初一拜拜全攻略　蓮潭廟宇抽大獎

▲慈濟宮前龍虎塔。（圖／高雄市觀光局提供）
▲慈濟宮前龍虎塔。（圖／高雄市觀光局提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

兔年到！大年初一走春去哪裡？2023高雄燈會首度移師廟宇林立、具有濃厚傳統宗教氣氛的左營蓮池潭舉辦，讓民眾賞燈的同時，更可至鄰近廟宇參香祈福求平安，觀光局長高閔琳表示，本次燈會與蓮池潭週邊七大廟宇合作，民眾只要到指定廟宇參香祈福就有機會抽中iPhone14、純金打造的金元寶、65吋大電視等大獎。

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▲元帝廟北極玄天上帝像。（圖／高雄市觀光局提供）
▲元帝廟北極玄天上帝像。（圖／高雄市觀光局提供）
局長高閔琳表示，按台灣民間信仰的習俗，傳統上大年初一早上祭拜天公、家神與祖先，也一定要到廟裡走走、祈求神明保佑闔家平安；而左營蓮池潭是台灣廟宇密度最高的風景區，周圍廟宇眾多，每逢春節總是擠滿拜拜人潮，深具歷史人文和過年過節氛圍，因此今年特邀請蓮潭週邊廟宇一同共襄盛舉、打造「史上最濃台灣味」的地方燈會。

蓮潭周邊的廟宇主奉神明各有不同，其中「元帝廟」俗稱左營大廟，主祀北極玄天上帝，巨大的北極玄天上帝像矗立在蓮池潭中，早已是蓮潭湖景主要特色。「慈濟宮」主祀保生大帝，附設的龍虎塔更是蓮池潭知名地標建築；「啟明堂」奉祀武聖關聖帝君為主神，廟前的春秋御閣和五里亭延伸至蓮池潭中，是民眾拍照打卡聖地。「洲仔清水宮」主祀清水祖師，最大特色是巨大的清水祖師神像坐鎮廟頂，讓往來遊客一眼就認出廟宇位置。「埤子頭鎮福廟」主祀福德正神，舊廟身為鎮福社，與鳳山縣舊城城門、拱辰井一同列為國定古蹟；「天府宮」主祀中壇元帥（李哪吒三太子），也俗稱太子爺廟；「鳳邑舊城城隍廟」則主祀鳳山縣城隍勅封顯佑伯。

▲啟明堂前五里亭。（圖／高雄市觀光局提供）
▲啟明堂前五里亭。（圖／高雄市觀光局提供）
2023蓮潭燈會活動期間為農曆初五（1月26日)至元宵節（2月5日），高閔琳說，非常感謝蓮潭周邊廟宇熱烈歡迎燈會到來，不僅特別點亮廟宇建築、配合燈會動態主燈「光舞蓮潭」光雕燈光展演、空出廟埕迎接觀光局與民政局聯手規劃的民俗藝陣展演。

觀光局也特別提醒，目前各家廟宇抽獎獎項豐富，包括元帝廟提供iPhone14、洲仔清水宮提供純金元寶、啟明堂提供液晶電視、天府宮提供發財金等數百樣大小獎等，獎項持續加碼中，相關抽獎辦法及獎項詳見各廟宇公告及高雄旅遊網；此外，觀光局也加碼補助國旅，只要15人以上組團到左營蓮池潭七大廟宇參香祈福和賞燈，並在高雄住一晚，平日加碼補助6千元、假日加碼為5千元，希望能夠讓更多外縣市的朋友看見高雄左營蓮池潭和精采燈會之美。

▲洲仔清水宮及清水祖師像。（圖／高雄市觀光局提供）
▲洲仔清水宮及清水祖師像。（圖／高雄市觀光局提供）

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