健康檢查怎麼做？何時做？　專家教你掌握基本觀念

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什麼時候該做健康檢查？ 多久做一次？健康檢查的主要目標，是為了篩檢出還沒有症狀、未被發覺的疾病或致病風險因子，而非診斷疾病。游麗惠表示，當民眾外表健康或無明顯疾病症狀時，應該定期接受健康檢，若是已經有疾病的症狀，例如摸到硬塊、大便習慣改變、不正常出血等症狀，則應該立即到門診接受診斷檢查。
根據國民健康署提供的成人預防保健服務，建議40歲以上未滿65歲的一般民眾，應該每3年做1次成人健檢，65歲以上者則應每年做1次，另外根據年齡和風險因子，建議5大癌症篩檢各為每1或2年做檢查。
此外，游麗惠提醒，若是有家族病史、不健康生活型態（如吸菸、喝酒、肥胖等）、癌前病變（如長瘤、瘜肉、子宮頸病變等）、長期暴露於高風險環境（如噪音、粉塵、放射線等）、工作壓力大等，則可以選擇每年做1次健康檢查。
不過，她也強調，健康檢查的沒有年齡限制，多久做一次也並無實證標準，而是應依個人的健康狀況與自身的疾病風險而定。
健康檢查要做哪些項目？ 如何選擇？由於健康檢查的主要目標是篩檢還沒有症狀的疾病，游麗惠表示，民眾可以選擇常見和好發的疾病作為檢查目標，若是知道自身已有的疾病風險因子，則可以再選擇該疾病別的相關檢查。
另外，游麗惠提到，每個檢查工具的敏感性和特異性都有其限制，有可能出現偽陰性或偽陽性結果，對受檢人造成身心的壓力和痛苦，因此選擇檢查項目時，也該考慮檢查工具，應採用經實證為高敏感度檢查工具的檢查項目，如果還是不知道該怎麼選擇，建議可以挑選有實證支持的健康檢查套組，及有醫療團隊提供諮詢服務的健康檢查機構做進一步的諮詢與評估。
檢查後下一步如何行動？ 健檢結果異常怎麼辦？而收到檢查報告，發現健康狀況異常時下一步又該如何行動？游麗惠表示，通常醫師會有以下幾種建議，告知民眾立即到門診接受進一步檢查，以確定疾病診斷、及早治療；也可能會建議民眾3或6個月回門診追蹤徵兆或症狀是否有改變；至於對於可以改變的疾病風險因子，醫師則會建議應該改變生活型態，以限制疾病的發展。
游麗惠強調，健康檢查目的是促進健康，因此看到健檢報告中的醫師建議後，請一定要遵守，否則就會失去健康檢查的意義，在臨床上，常看到許多民眾會忽略、或不知道如何改變，不健康生活型態或代謝性問題，而錯過預防和限制疾病發展的機會，這相當的遺憾。
此外，她也提醒，每一種檢查都有它的極限，也沒有一種檢查可以篩檢出所有疾病，即使健檢結果正常，也不表示身體沒有疾病，若遇有身體不適或異常症狀，仍應立即到門診就醫。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56554
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