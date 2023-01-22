美股影響年後台股表現　過年國際市場關注3大焦點　

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永豐金證券指出，1月是美股企業財報月，在1月中旬由花旗、美銀、摩根大通等金融類股打頭陣後，春節封關期間，還有許多重磅級企業會相繼公布財報，這些全球領導性企業的獲利表現，對上下游供應鏈動見觀瞻，對台美股市都具影響意義。
預計在年關期間發佈Q4財報的公司包括：近期受關注的價值股投資代表性公司寶僑、嬌生；去年漲幅亮眼的能源巨擘雪弗龍；市場話題不斷的特斯拉、網飛；以及半導體設備大廠艾司摩爾等企業。
除了企業將陸續公布Q4營運成果之外，春節期間美國也將公布2022年第4季GDP初值，目前市場預估將再次實現正增長，不過成長幅度可能減速，或暗示美國緊縮的貨幣政策正在發酵，施壓Fed該如何權衡在打壓通膨與經濟增速放緩、甚至陷入衰退之間。
另外一個吸引市場眼球的經濟數據為美國個人消費支出物價指數（PCE），該項數據相較於CPI更加受到Fed重視，根據美國克里夫蘭Fed的PCE即時預測資料顯示，PCE年增率可望延續近月下行趨勢。
永豐金證券表示，2022年Fed急速升息17碼，創1980年代以來最激進節奏，近期通膨數據緩步往下，應有助於讓Fed放慢緊縮的腳步，由於今年第一場FOMC將在1/31至2/1召開（決策結果將在台北時間2/2凌晨公布），向前推算10天，Fed委員的緘默期從1/21（除夕）開始，緘默期前，多位委員的談話不排除將對市場造成一定程度的震盪。
根據近期多位委員的發言推敲，今年第一場FOMC決策升息節奏很可能維持2碼，甚至可能僅再升1碼，基準利率快速上升對股市估值修正的壓力可望趨緩，後續觀察重點將落在現行的利率將持續多長的期間。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。