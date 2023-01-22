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美股影響年後台股表現　過年國際市場關注3大焦點　

▲台股封關過春節，美股持續正常交易，這時國際市場關注三大方向，包括美股多家重量級公司財報發佈、重要經濟數據發佈、全球央行決策。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股封關過春節，美股持續正常交易，這時國際市場關注三大方向，包括美股多家重量級公司財報發佈、重要經濟數據發佈、全球央行決策。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台股封關過春節，美股持續正常交易，有證券業者盤點春節封關期間國際重要投資資訊，必須關注三大方向：美股多家重量級公司財報發佈、重要經濟數據發佈、全球央行決策，提醒投資人重要資訊不錯失，美股動向可能影響年後開盤台股表現，另外複委託投資不打烊可以掌握運用。

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時序進入2023年，去年引發市場震盪的因素尚未消逝，投資者擔憂的風險依舊環繞著通膨、全球央行貨幣緊縮、經濟衰退風險以及高油價等因素，錯綜複雜的多空因素讓外資大行對於今年股市的展望出現相當程度的分歧。

永豐金證券指出，1月是美股企業財報月，在1月中旬由花旗、美銀、摩根大通等金融類股打頭陣後，春節封關期間，還有許多重磅級企業會相繼公布財報，這些全球領導性企業的獲利表現，對上下游供應鏈動見觀瞻，對台美股市都具影響意義。

預計在年關期間發佈Q4財報的公司包括：近期受關注的價值股投資代表性公司寶僑、嬌生；去年漲幅亮眼的能源巨擘雪弗龍；市場話題不斷的特斯拉、網飛；以及半導體設備大廠艾司摩爾等企業。

除了企業將陸續公布Q4營運成果之外，春節期間美國也將公布2022年第4季GDP初值，目前市場預估將再次實現正增長，不過成長幅度可能減速，或暗示美國緊縮的貨幣政策正在發酵，施壓Fed該如何權衡在打壓通膨與經濟增速放緩、甚至陷入衰退之間。

另外一個吸引市場眼球的經濟數據為美國個人消費支出物價指數（PCE），該項數據相較於CPI更加受到Fed重視，根據美國克里夫蘭Fed的PCE即時預測資料顯示，PCE年增率可望延續近月下行趨勢。

永豐金證券表示，2022年Fed急速升息17碼，創1980年代以來最激進節奏，近期通膨數據緩步往下，應有助於讓Fed放慢緊縮的腳步，由於今年第一場FOMC將在1/31至2/1召開（決策結果將在台北時間2/2凌晨公布），向前推算10天，Fed委員的緘默期從1/21（除夕）開始，緘默期前，多位委員的談話不排除將對市場造成一定程度的震盪。

根據近期多位委員的發言推敲，今年第一場FOMC決策升息節奏很可能維持2碼，甚至可能僅再升1碼，基準利率快速上升對股市估值修正的壓力可望趨緩，後續觀察重點將落在現行的利率將持續多長的期間。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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