習近平「千年大計」　雄安新區雜草叢生淪鬼城

中國在2017年宣布開發河北雄安新區，這項計劃被譽為習近平「千年大計」，一度成為萬眾矚目的焦點。雄安新區預計總投資超過8000億人民幣（約台幣3.6兆），目前已投入4900億人民幣（約台幣2.2兆），然而千年大計整個走鐘，雄安親區成了爛尾，2020年高鐵雄安站啟用後，這個有66個足球場大小、號稱亞洲最大的高鐵站，近期竟然只剩一趟往返北京的列車，車站周遭雜草叢生、冷冷清清。
國際中心謝佩蓁／綜合報導
據《自由亞洲電台》報導稱，北京資深媒體人高瑜先前表示，中共高層曾將雄安新區視為「千年大計」，信誓旦旦要將這裡打造成中國的政治經濟中心，但短短 幾年就發現計畫難以實踐，現在打算交給河北當局收尾。最近高瑜又在推特PO出一段雄安火車站廣場的影片，內文寫著：「這不是內蒙大草原，這是首個由中共中央、國務院印發通知成立的國家級新區-雄安新區的雄安火車站。中國盛產馬屁精，鐵道部、河北省就沒有一個當官的派活讓新區割割草？」
這段影片引起網友熱烈討論，不少人嘲笑雄安火車站雜草叢生，留言笑稱中國府口中的千年大計「就是讓人礦吃草，所以養草太對了」、「有1000年時間打理，不要著急」，諷刺意味十足。
事實上，原本北京當局希望透過高鐵串連，從雄安新區到北京、天津只要半小時，應能排解北京部份人口壓力，更希望作為推動京津冀地區發展的關鍵，成為中國的「副都心」。然而，這幾年雄安新區建設陸續喊停，整個區域相當冷清，除了宣傳標語外，人煙稀少、宛如鬼城，和先前希望吸引企業資金與人才進駐的雄心壯志有著天與地的落差。習近平推動的「千年大計」敗光2兆，想要成為「新北京」淪為一場空，甚至成政治的犧牲品，也可看出中國經濟的困境。