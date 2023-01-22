與家人談性好尷尬　諮商心理師提3建議幫助家庭性教育

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許多家庭對於「性」總是避而不談，覺得要與家人談論性是件很尷尬的事，對於青少年的家庭性教育，諮商心理師江琪彬提出了3項建議，希望能幫助父母帶領孩子對性有更正向的了解。
良好親子關係是基礎 對「性」抱持接納的態度對於家庭性教育，諮商心理師江琪彬認為，良好親子關係是家庭性教育的基礎，接納「性｣的元素就是生活中健康的成份，「性｣也會為生活增添趣味和色彩，這是父母可以抱持的態度，孩子成長過程中耳濡目染，就能感受到正向影響力。
出於本能的發展，不管是男孩或女孩，打從很小的時候就會想認識、探索自己身體的每個部位。諮商心理師江琪彬表示，年幼的孩子探索、撫弄身體和性器官是正常的現象，家長只需以平靜的態度接納，看場合來引導幼童，並以適合孩子年齡的詞彙來稱呼、認識生殖器官。
而到了青少年的階段，孩子的生理發展往往比心理發展快許多，雖然有了性交及懷孕的能力，但心理上還沒成熟到能建立穩定親密的伴侶關係。諮商心理師江琪彬表示，這正是青少年需要父母陪伴和引導的原因，幫助他們渡過這段充滿同儕壓力、許多訊息混淆，和荷爾蒙旺盛的困惑時期。
家庭性教育溝通很重要 讓孩子了解父母願意傾聽、幫助家庭性教育中最重要的一環就是溝通，諮商心理師江琪彬指出，父母應與孩子保持溝通管道暢通，而最理想的做法是，從孩子很小的時候就建立起溫暖的親子關係，也開始和他們談性。
如果親子關係一開始並不親密，到了青少年熱衷於兩性交往的時候，孩子可能會認為那些話語是對他的反對和批評。諮商心理師江琪彬提醒，這時父母不要放棄，還是要讓孩子知道遇到困難的時候，家的大門仍為他／她敞開，父母會願意傾聽，願意提供正確的資訊和更妥善的意見。
此外，諮商心理師江琪彬提到，父母也可以和孩子分享自己青少年時期的往事經驗，就算是錯誤或糗事，都包含曾經走過的心得，回頭再看或許可以多了趣味，而分享自己的故事也會拉近和孩子的距離，當孩子有固定的交往對象後，仍能繼續運用好的親子關係基礎和他們溝通。
孩子須了解性不只是性交 應以關愛的伴侶關係為基礎而關於性行為，諮商心理師江琪彬認為，父母應讓孩子知道性行為要以關愛的伴侶關係為基礎，因此父母可以多多分享自己對人事物的感受和看法，包括對性的態度和標準，也應鼓勵孩子坦誠面對自己的感受、態度和友伴關係。
諮商心理師江琪彬表示，應讓孩子知道性是需要真心相待的，因此面對性行為也需要彼此尊重，保持對生命負責任的態度，性不只是性交，也是伴侶親密關係的一環，隨著孩子身心靈慢慢成長、成熟，學習在生活中經營、共享浪漫情懷，就像青少年自己的父母這般。
資料來源：台北市政府衛生局社區心理衛生中心《青蘋果的滋味—青少年的家庭性教育》
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56206
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