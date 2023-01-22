兔年發大財！中國電影市場回溫 大年初一票房破30億
中國近來解封，民眾終於能夠開心過年，不僅出遊人潮洶湧，電影市場也全面回溫。農曆兔年大年初一，中國電影票房突破7億人民幣（約台幣30億）。
國際中心謝佩蓁／綜合報導
中國電影在兔年春節檔共有七部新片，分別是《流浪地球2》、《無名》、《滿江紅》、《熊出沒·伴我“熊芯”》、《深海》、《交換人生》、《中國乒乓之絕地反擊》，類型多元，涵蓋科幻、懸疑、歷史、喜劇、動畫、運動等。根據貓眼專業版最新數據顯示，《流浪地球2》、《滿江紅》、《無名》名列中國春節票房榜前三位，其中，其中《流浪地球2》及《滿江紅》兩部電影的票房均已突破2億人民幣。
《上觀新聞》報道指出，按照貓眼專業版的貓眼想看數排名，2023年春節檔新片的票房預測分別為《流浪地球2》28至38億元、《滿江紅》15至20億元、《無名》3.5至6億元、《熊出沒·伴我“熊芯”》6至8億元、《深海》14.5至24億元、《交換人生》12至14億元。最高預測票房相加，七部影片的總票房樂觀估計可以超過百億人民幣。
《流浪地球2》之前在北京舉行首映會，已故影星吳孟達在第一集飾演韓子昂，竟然在第二集重現。導演郭帆受訪時表示，吳孟達的片段「完全是用CG復原的，想通過這種方式緬懷和紀念一下達叔，希望他第二集還在。」電影片尾更出現「謹以此片獻給吳孟達先生」的字句，讓觀眾相當感動。