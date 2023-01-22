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「PTT女神」私訊人夫遭截圖公審　向正宮道歉：從無踰矩

▲「PTT表特女神」葛盈瑄被爆曖昧已婚髮型師。（圖／三禾行銷提供、翻攝IG）
▲「PTT表特女神」葛盈瑄被爆曖昧已婚髮型師。（圖／三禾行銷提供、翻攝IG）

記者羅凌筠/台北報導

從PTT表特版爆紅的女星葛盈瑄，近日被已婚髮型師N男的太太，公審她和老公Instagram聊天私訊，葛盈瑄因此關版沉澱心情，經紀人受訪透露，葛盈瑄已向正宮道歉，「我們跟正宮表達造成誤會的地方，小葛沒有做任何踰矩的行為，跟她對不起的原因是開玩笑造成不舒服，小葛也說以後開玩笑會拿捏好尺度。」

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▲「表特女神」葛盈瑄首次演女主角。（圖／三禾行銷提供）
▲葛盈瑄跨足演藝圈拍戲。（圖／三禾行銷提供）
N男太太是坐擁5000粉絲的部落客，從她截圖的私訊中，可以看到葛盈瑄傳訊「你有種每天載我上下班你在（再）說啦」、「你真的要記得刪紀錄」、「你是不怕你老婆看你手機嗎」，而人夫N男回了「多休息啦，藥記得吃」之類的曖昧話語，看在正宮眼裡不是滋味，火大開轟：「真是刷新我的三觀，好像很有話聊，還要接送情。」

▲葛盈瑄與已婚髮型師私訊聊天惹惱正宮。（圖／翻攝Dcard）
▲葛盈瑄與已婚髮型師私訊聊天惹惱正宮。（圖／翻攝Dcard）
葛盈瑄經紀人受訪澄清，「小葛平常跟熟的朋友講話愛開玩笑，可能玩笑過火了，讓正宮不太舒服，但是其實他們平常不太會聊天，私下沒有出去過。」經紀人也表示，道義上一定會跟N男暫停合作，「當然會尊重他們夫妻，先不跟他配合。」至於關版原因，因為正宮直接Tag葛盈瑄，不少網友跑來謾罵，經紀人說：「對方粉絲私訊小葛，有些不太理性的謾罵。」等葛盈瑄平復心情，再重回社群網站。

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