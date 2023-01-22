郭台銘照慣例初一拜板橋慈惠宮 再度報告媽祖選總統？
今（22）日為大年初一，鴻海集團創辦人郭台銘上午與太太曾馨瑩、小兒子與兩位女兒到板橋慈惠宮參拜，同時還準備了1000個紅包要請廟方發給民眾，不少民眾向前簇擁，有的甚至要他出來選總統。面對媒體詢問是否選總統或與人搭檔、要不要回國民黨他都笑而不答。其實，郭台銘與板橋慈惠宮淵源很深，2019年透露要選總統時，也曾在該廟表達心中志業。
記者許家禎／台北報導
郭台銘每年大年初一都會來慈惠宮拜拜，今年也不例外，但搭上2024年選總統議題，今年場面也格外熱鬧，他表示新的一年許下台灣一定要維持和平、保障繁榮，至於關鍵的誰能領導台灣？他則說「讓神明做決定」。
其實，郭台銘與板橋慈惠宮淵源很深，當地人都知道，郭家人曾經借住過慈惠宮，郭董小時候也曾調皮在廟前的石獅子爬上爬下。後來即便郭家人搬走，但郭台銘、郭台強有空還是會回去參拜，尤其每年正月初一郭台銘都會跟家人一起回去祈福，宮前兩支大龍柱上還刻有「信士郭台銘、林淑如、郭守正、郭曉玲敬獻」等字。
另外，當年郭家人借住的地方，有地理師指點是財位，因此慈惠宮擴建時便設為五路財神殿，而郭董果真成為台灣首富也締造鴻海集團，讓人津津樂道。郭台銘曾說，他出生在板橋媽祖宮，每次遇到有問題時，都有媽祖保佑才能順利解決、度過難關。
2019年4月中，郭台銘鬆口表達有意參選總統，就曾到板橋慈惠宮參拜，當時他說：「當初國民黨來到台灣，媽祖收留我們全家，我在這裡長大。」還說媽祖託夢給他，他做為媽祖的義子，從小受到照顧，所以答應媽祖要出來做一些事情。如今2024選總統議題浮上檯面，郭台銘動向也再度引發關注。