發紅包勉值班人員辛勞　蘇貞昌：感謝台灣無名英雄

今（22）日是大年初一，行政院長蘇貞昌於臉書發文祝賀國人新年快樂，也提到雖然自己向總統蔡英文請辭，但在總統任命新院長前，各部會首長都會堅守崗位。而蘇貞昌往年農曆新年第一天都會到政院各單位發紅包給值班同仁，今天也特別到防疫指揮中心，慰勞春節值班的防疫人員，強調台灣能在疫情中平穩度過，真的要非常感謝台灣無數的無名英雄們，在自己的位子上貢獻己長。
記者陳威叡／台北報導
蘇貞昌說，雖然自己已向總統提出辭職，但在總統任命新的行政院長前，各部會首長、值勤的政府各單位都會繼續堅守崗位，自己也會繼續進行政院處理政務，並與各部會首長保持聯繫，確保春節期間全國各機關運作一切順利，請國人放心。
蘇貞昌表示，每年農曆新年的第一天，都會到政院各單位發給駐衛警、隨扈和行政人員等值班同仁新春紅包作為祝福，今天在聽取晨間輿情和疫情狀況後，也特別到防疫指揮中心，慰勞春節值班的防疫人員。相對於周邊其他國家遭受嚴重衝擊，台灣能夠在全球疫情較平穩度過，還衝出經濟上的好成績，「真的要非常感謝台灣無數的無名英雄們，在自己的位子上貢獻己長。」
蘇貞昌說，感謝所有犧牲新年假期、守護民眾的軍警消防人員、醫護防疫人員、交通運輸從業人員、以及在所有關鍵設施服務，維持民眾日常所需的人員，「因為有你們的奉獻，才讓國人能夠放心過好年。」