國道火燒車2死！統聯撞轎車「油箱破裂」高溫引燃釀憾事
今（22）日大年初一清晨4點57分，國道一號苗栗─頭屋段發生1大客與5自小客車追撞火燒車事故，慘釀2死9傷。國道警方事後調查，肇事原因疑似為駕白色自小客車的女駕駛，酒後駕車自撞護欄，導致後方車輛剎車不及，引發連環車禍事故。針對火燒車部分，苗栗縣消防局火調人員也到場鑑定，初判原因可能遊覽車撞擊前方轎車後，導致油箱破裂引起火燒車，導致兩車雙雙陷入火海中。
編輯中心/綜合報導
苗栗警消指出，今晨國道國道一號北上127公里處，一輛國道1號北向127.3k今天清晨4時57分，發生連環火燒車事故，起因疑為一名40多歲女性酒後駕駛白色自小客車上路，隨後自撞護欄，導致後方車輛閃避不及，發生6車連環撞事故。
怎料，其中一輛載著21名乘客的統聯巴士撞上前方自小客車後，兩車瞬間起火，導致客運司機及被追撞的自小客車乘客，受困車內逃生不及，當場慘遭活活燒死。
消防局指出，事後調查，火燒車的原因可能是油箱破裂引起，因為小客車被高速撞擊後，油箱整個已經位移、油管破裂，可能有高熱引發火勢，在延燒到後方遊覽車，釀成憾事。
國道警方表示，事後對肇事女駕駛進行酒測，酒精濃度高達0.34超標，有酒駕的事實，依法送辦。詳細車禍與起火原因仍待警方深入調查。（編輯：孫唯容）