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過年常見2大腸道問題　營養師傳授腸道健康治本策略！

過年常見2大腸道問題　營養師傳授腸道健康治本策略！
過年常見2大腸道問題　營養師傳授腸道健康治本策略！

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】腸道菌產物和代謝物在體內與我們互利共生，若是飲食、作息不正常，腸胃道很容易出現狀況，使腸道好菌過少壞菌過多，進而影響身體健康。特別在過年期間與親友圍爐聚餐，吃得太過油膩可能會導致腸胃道無法負荷。

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營養師何埻安表示，腹瀉、便祕是民眾在年節期間最常見的兩大腸道健康問題。營養師針對過年期間民眾的生活、飲食型態統整出相對應的治本策略。

過年飲食、作息不正常　小心引起腹瀉問題！

過年期間各種精緻飲食導致腸道菌相失衡，此時很容易引起常態性腹瀉。營養師何埻安指出，這時應讓腸道適時休息，之後應給予好菌及好菌的食物，如：益生菌、益生質（包含水溶性膳食纖維、寡糖等等），再慢慢增加食物纖維，抑制壞菌生長。

腸胃道除了受腸道菌影響外，自律神經也會操控腸道蠕動及消化酵素的分泌，過年期間油膩的食物，加上日夜顛倒不正常的作息，很容易影響自律神經。

營養師何埻安提到，自律神經失調導致的腸胃道不適，就是所謂的「腸躁症」，為了減輕腸躁腹瀉的不適，可以適時給予低腹鳴飲食（low FODMAP diet），減少攝取富含單醣、雙醣、寡糖及醣醇的食物，例如鮮奶、地瓜、花椰菜、腰果、啤酒、咖哩等高產氣食物。

忽略水、膳食纖維恐便秘！　選擇好油也可防便秘

而年節期間民眾最容易忽略水分及膳食纖維攝取，導致便秘問題。營養師何埻安提醒，水分及膳食纖維攝取不足很容易引起腸道蠕動異常，可能會有腹脹及排便困難，甚至血便的問題。

營養師提醒，民眾應增加飲水量，每天攝取每公斤體重30-35c.c的水，也要增加膳食纖維攝取量，每天蔬果579，將一半澱粉適時替換成全穀類（如：糙米）及雜糧類（如：地瓜、馬鈴薯）。

此外，油脂攝取也很重要，尤其要選擇好的油才能維持腸道健康，營養師何埻安表示，油脂能潤滑腸道，年節若能將油脂適時替換成橄欖油、苦茶油等，除了潤滑腸道外，也能平衡脂肪酸的攝取。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56509

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