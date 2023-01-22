過年常見2大腸道問題　營養師傳授腸道健康治本策略！

我是廣告 請繼續往下閱讀
過年飲食、作息不正常 小心引起腹瀉問題！過年期間各種精緻飲食導致腸道菌相失衡，此時很容易引起常態性腹瀉。營養師何埻安指出，這時應讓腸道適時休息，之後應給予好菌及好菌的食物，如：益生菌、益生質（包含水溶性膳食纖維、寡糖等等），再慢慢增加食物纖維，抑制壞菌生長。
腸胃道除了受腸道菌影響外，自律神經也會操控腸道蠕動及消化酵素的分泌，過年期間油膩的食物，加上日夜顛倒不正常的作息，很容易影響自律神經。
營養師何埻安提到，自律神經失調導致的腸胃道不適，就是所謂的「腸躁症」，為了減輕腸躁腹瀉的不適，可以適時給予低腹鳴飲食（low FODMAP diet），減少攝取富含單醣、雙醣、寡糖及醣醇的食物，例如鮮奶、地瓜、花椰菜、腰果、啤酒、咖哩等高產氣食物。
忽略水、膳食纖維恐便秘！ 選擇好油也可防便秘而年節期間民眾最容易忽略水分及膳食纖維攝取，導致便秘問題。營養師何埻安提醒，水分及膳食纖維攝取不足很容易引起腸道蠕動異常，可能會有腹脹及排便困難，甚至血便的問題。
營養師提醒，民眾應增加飲水量，每天攝取每公斤體重30-35c.c的水，也要增加膳食纖維攝取量，每天蔬果579，將一半澱粉適時替換成全穀類（如：糙米）及雜糧類（如：地瓜、馬鈴薯）。
此外，油脂攝取也很重要，尤其要選擇好的油才能維持腸道健康，營養師何埻安表示，油脂能潤滑腸道，年節若能將油脂適時替換成橄欖油、苦茶油等，除了潤滑腸道外，也能平衡脂肪酸的攝取。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56509
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw