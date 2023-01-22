花261萬買79本刮刮樂做公益！董事長曝除夕「最終戰果」

過年宮廟求好運！「4禁忌」害衰神上身　舊錢母亂丟破財

▲命理專家楊登嵙老師也特別提醒，到廟裡時要注意4大禁忌，包括中門不能走、龍門虎門別走反、插香別用右手、香插歪不可拔起，否則恐招煞導致運勢低迷。（圖／記者張智浩攝）
▲命理專家楊登嵙老師也特別提醒，到廟裡時要注意4大禁忌，包括中門不能走、龍門虎門別走反、插香別用右手、香插歪不可拔起，否則恐招煞導致運勢低迷。（圖／記者張智浩攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

春節期間不少民眾會到廟裡祈求好運，希望新的一年財源滾滾，不過命理專家楊登嵙老師也特別提醒，到廟裡時要注意4大禁忌，包括中門不能走、龍門虎門別走反、插香別用右手、香插歪不可拔起，否則恐招煞導致運勢低迷，反而得不償失。此外，新的一年要記得將平安福帶回原廟過爐充電，或者老舊、破損的則可以到廟裡跟紙錢一起化掉；至於舊的發財金、錢母千萬不能丟，否則會有破財之意，每一生肖年都收納好，反而招財化煞的能力更好。

我是廣告 請繼續往下閱讀
出遠門記得平安符不離身。（圖／記者黃彥昇攝）
▲大部分的平安符都是為期一年，所以，平安符如果沒有破損，一年內可以回到原本求平安符的廟中向神明稟告，感謝神明與天兵天將的護佑，再到其神明爐過火「充電」，回復其效力。（圖／記者黃彥昇攝）
中門不能走：廟宇正中間的門是供神明進出的門，一般人不得隨意走中門進出，若是走中門時剛好遇到神明外出辦事，擋到神明的路有可能會沖煞，有不少廟宇也都會將中門擺上紅色柵欄，避免信眾誤闖。

龍門、虎門別走反：站在廟埕面對廟宇的左手邊為「龍門」，右手邊為虎門，去拜拜是希望趨吉避兇，所以要從龍門進（趨吉），從虎門離門（化煞），千萬別搞錯方向了。

插香別用右手：一般來說習慣用右手寫字如廁，因此插香要用左手，以避免對神明不敬。若是平常慣用手為左手，插香就要用右手。

香插歪不可拔起重插：插香時若是發現歪斜，可以直接平移扶正就好，拔起來重插屬於大忌！象徵將求取的願望，重新取出來，就像新娘出嫁由母親帶頭紗，若是帶歪了也是平移調整，不可拿下來重帶。

此外，楊登嵙老師也提醒，大部分的平安符都是為期一年，所以，平安符如果沒有破損，一年內可以回到原本求平安符的廟中向神明稟告，感謝神明與天兵天將的護佑，再到其神明爐過火「充電」，回復其效力。破損的符令會失效，若要替換掉過期、破舊、磨損的平安符，是不可以隨意扔進垃圾桶，亂丟是褻瀆神明，還可能有業力及負面影響，可將過期的平安符拿回寺廟化掉；或是家裡拜拜時，請平安符的神佛、天兵、天將歸回原位，然後到金爐連同紙錢燒化過期或破損平安符。

至於過了一年，拿了新錢母，舊錢母、發財金該怎麼處理呢？建議可以擺放在家中的財位、神龕、保險箱上、保險箱內、辦公桌、收銀台上。並且當舊錢母收集越多，12生肖齊全旺財化煞力量更大。千萬不可將舊錢母賣給他人、擺在汙穢不淨的地方，反而會招來破財危機。並且舊錢母與自己生肖相沖時，也不可攜帶在身上，例如去年虎年「舊錢母」，虎猴生肖相沖，屬猴生肖的人就不要將舊錢母配帶在身上。

▲（圖／記者鍾怡婷攝）
▲千萬不可將舊錢母賣給他人、擺在汙穢不淨的地方，反而會招來破財危機，並且舊錢母與自己生肖相沖時，也不可攜帶在身上。（圖／記者鍾怡婷攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

初一早起搶福袋！家樂福兔年198元福袋「10分鐘內完售」

初一搶全聯福袋！頭香卡位10.5小時　嗨喊：想見全聯先生

長年菜公認超難吃？專家親授「煮不苦秘訣」：營養又防癌

除夕守歲別熬到天亮！「六大開運」秘訣　一路旺到明年底

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀