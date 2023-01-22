「英國奧斯卡」入圍名單出爐！《西線無戰事》獲14項提名
德國2022年上映的史詩級戰爭片《西線無戰事》（All Quiet on the Western Front），日前榮獲英國影藝學院（BAFTA）電影獎14項提名，並且與台灣導演李安執導的《臥虎藏龍》並列為英國電影史上最多獎項入圍的外語片。
娛樂中心/綜合報導
《西線無戰事》一共入圍這屆英國影藝學院電影獎14項提名，包含最佳影片、最佳導演、最佳外語片、最佳改編劇本、最佳攝影，以及德國男星阿爾布雷希特舒赫（Albrecht Schuch）的最佳男配角等等，直接追平由李安執導的電影《臥虎藏龍》在2001年的紀錄。
另外，愛爾蘭喜劇《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）以及美國科幻電影《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）各獲得10項提名。其中，柯林法洛（Colin Farrell）就憑藉《伊尼舍林的女妖》入圍最佳男主角，華人影星楊紫瓊則以《媽的多重宇宙》入圍最佳女主角。
據悉，英國影藝學院電影獎將於2月19日在倫敦舉行，不僅是英國電影界的年度盛事，也經常被外界視為3月奧斯卡金像獎的前哨站，有著「英國奧斯卡」的美名。（編輯：詹鎰睿）