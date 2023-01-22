范瑞君首次回夫家過年 被婆婆團圓飯桌「一句話」暖到
范瑞君在音樂劇《同學會！同鞋～》飾演懷孕機器，她的角色在同學間個性強勢，卻因婆婆壓力，必須一直懷孕只求1子，范瑞君有感表示，自己的角色反應時下獨立女性，為家庭放棄自我的成就辛苦付出。戲外她擁有天使婆婆，「記得婚後首次回家過年，婆婆還特別問老公（戴立吾）我喜歡吃甚麼，她要特別準備。」
記者羅凌筠/綜合報導
婆婆已故，范瑞君嘆相處的時間不多，未能與婆婆建立起親密的關係。為了不讓家人太累，范瑞君說近年圍爐改成訂餐館，讓夫家和娘家全部一起聚餐吃飯，兩家感情十分緊密。至於年節活動，范瑞君笑稱自己是宅女，並沒有特別約朋友出門，「以往年節全家會安排出國，今年好不容易可以出國，但卻因為工作無法成行。」
范瑞君自北藝大劇場碩士畢業，憑著實力演技，25歲接演第1部電視劇，一舉拿下金鐘女配角獎，至今已參與多部影視作品，機智的反應更是電視節目的常客。硬底子演技的她，再怎麼忙也不願放棄舞台劇的演出機會。2022年初參與全民大劇團《同學會！同鞋～》音樂劇首演時，正同時接演八點檔，即便劇場、電視台兩邊跑，仍是劇組第1位背完台詞丟本的演員，努力出主意幫劇情加分，被導演讚說是「自帶馬達」。
《同學會！同鞋～》劇中描述9位大學同學，每十年舉辦1次同學會，透過個性迥異的同學人生，看到生命不同樣貌，刻畫出深刻的情誼。此劇原為舞台劇，全民大劇團重新塑造成音樂劇，找來唱將賴雅妍、許富凱、趙詠華、范瑞君、謝佳見、藍鈞天、凱爾、張丹瑋、金仁馨、王鏡冠演出。購票可至OPENTIX兩廳院文化生活。