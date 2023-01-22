過年氣溫多變化　心血管健康如何維護？營養師教你從飲食著手

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國心臟協會飲食原則 10大建議記起來根據美國心臟協會公布的《護心飲食原則》，飲食上特別強調平衡（Balance）的重要性，鼓勵人們廣泛的攝取不同食物，而非著重單一攝取。營養師廖婉如也特別提到，沒有任何一種方法可以完全套用到所有人身上，民眾應依自身情況做調整。
營養師表示，美國心臟協會亦於2022年公佈護心飲食的10大建議。民眾可以參考建議，建立良好的飲食習慣，進而維持心血管健康。
第一點，「維持攝取熱量與活動消耗平衡」。營養師廖婉如表示，熱量要有進有出，才能享受美食之餘，又不擔心過多脂肪囤積，避免肥胖的發生，建議可與營養師討論每日飲食攝取，並搭配運動提高活動量、強化心肺功能。
第二點，「攝取多樣化的蔬菜水果」。不同顏色的蔬果富含多樣的植化素與維生素、礦物質，營養師廖婉如表示，我國國健署亦建議國人每天至少應攝取三蔬二果，有助於人體抗氧化，降低心血管疾病風險。
第三點，「優先選擇全穀類」。全穀類富含B群且相較精緻穀物有較多的纖維含量，亦能降低心血管疾病風險。而第四點，提到應「攝取優良蛋白質」，營養師廖婉如建議，優先選擇植物性蛋白質或海鮮，例如:豆漿、豆腐、毛豆、蝦子、魚等。
油、鹽、糖、酒須注意 加工食品也要小心此外，油的選擇也是很重要，美國心臟協會便在第五點提到「使用液體植物油」，民眾應適量攝取不飽和含量豐富的植物油，例如：橄欖油、苦茶油、酪梨油，取代飽和脂肪豐富的動物性油脂、椰子油等。
第六點，「避免選擇加工食品」。營養師廖婉如指出，加工食品多半伴隨著高鈉、高磷，甚至是高油脂的問題，建議以原型食物為主。
而近年有越來越多的研究指出精製糖對健康的危害，因此第七點美國心臟協會建議民眾「避免精製糖攝取」。營養師廖婉如表示，平時應盡量不攝取，避免造成肥胖、提高罹患心血管疾病風險。
第八點，「減少鹽分攝取」。營養師廖婉如提醒，一般人建議每日攝取鈉含量應低於2300毫克，過多鈉攝取易引起高血壓的發生。
第九點，「限制酒精攝取」。營養師廖婉如表示，一般會建議男性每日攝取低於20克酒精（約紅酒200ml）、女性每日攝取低於10克酒精（約紅酒100ml）。
第十點，「無論何時何地，都盡力執行上述原則」。營養師廖婉如強調，除了飲食原則的平衡，身心靈的平衡也很重要，特殊場合或難得的親友聚會偶爾沒遵循上述的飲食原則時，也不要有太大的壓力，不過，可以在下一餐多攝取新鮮蔬果、低脂優良蛋白質與全穀類等，並安排適量運動。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56523
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw