糖尿病大作戰　新加坡強制包裝飲料貼營養分級標籤

我是廣告 請繼續往下閱讀
營養分級標籤依飲料含有的糖分及飽和脂肪，分為A、B、C、D等級。依規定，每100毫升含有超過5克的糖及1.2克飽和脂肪的飲料，屬於C級；含有10克以上的糖及超過2.8克的飽和脂肪，則屬於D級。
每100毫升含糖量低於1克、飽和脂肪少於0.7克的飲料，屬於A級。除了特定情況，D等級的飲料不得廣告宣傳。
高糖分攝取與肥胖、糖尿病風險息息相關，新加坡衛生部表示，新加坡人平均每日糖攝取量為12茶匙（60克），超過一半的糖攝取量來自飲料，其中，包裝飲料就占64%。
根據國際糖尿病聯盟（International Diabetes Federation）資料，2021年新加坡成人糖尿病盛行率為14.9%，比台灣（13.1%）、韓國（8.6%）都高。
飲料營養分級標籤制度是星政府致力減少民眾糖攝取量的做法之一。
新措施上路後，一名新加坡民眾接受中央社記者訪問時表示，對注意健康的人來說，能更方便選擇較健康的飲料，「相信會有一定成效」。
但她也不諱言，「很多新加坡人還是重視口腹之慾，好喝的還是照喝不誤」，以可樂為例，「很多朋友還是選擇original或classic，零卡或低糖好像比較健康，可是味道不好」。
也有民眾向當地媒體表示，自己會避開D等級的飲料，「現在大家很容易得到糖尿病，養成健康生活方式很重要」。
衛生部指出，自2019年宣布推行營養分級標籤制度以來，飲料製造商逐步為產品貼上標籤，重新調整配方並推出糖分、飽和脂肪含量較低的產品。屬於A、B等級這類較健康的飲料銷量逐漸上升，從2017年的37%增至2021年的71%。
除了包裝飲料，衛生部預計2023年底針對現泡飲料實施類似規定，包括深受星國民眾喜愛的珍珠奶茶等手搖飲。
新加坡衛生部長王乙康說，未來將要求販售鮮榨果汁、珍珠奶茶等現泡飲料業者在餐單上針對糖分、飽和脂肪含量較高的飲品，註明營養分級標籤。糖分、飽和脂肪含量最高的飲料也不得廣告宣傳。（編輯：郭中翰/黃自強）1120122