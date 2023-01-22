兔年到疫情仍燒！中國禁新年賣慘 網譏：堵嘴專項行動
中國新冠肺炎疫情仍猖獗，再加上官方公佈死亡數據真實性遭受國際質疑，隨著農曆新年到來，雖然許多地方都熱熱鬧鬧慶祝，但疫情陰霾仍未消散。為此，中共中央網信辦表示，將審查任何有關新冠肺炎疫情傳播的「虛假訊息」，因為這些訊息可能會在農曆新年期間引起「陰鬱」情緒，因此將展開為期一個月的「晴朗行動」，不許關於疫情的虛假訊息「渲染灰暗情緒」。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合《法國廣播電台》、《自由亞洲電台》等媒體報導，中國網信辦日前表示為了「營造喜慶祥和的春節網上輿論範圍」，自18日起敢開為期一個月的「『晴朗』 2023年春節網絡緩解整治專項」，稱將持續加大對涉疫網絡謠言的整治力度，查處編造春節疫情走勢、杜撰最新防疫政策、偽造抗病毒秘方、虛構病患經歷等問題。
在網信辦發布的文件當中，寫明嚴禁「哭窮賣慘」，「嚴格管控藉發布回鄉筆記、返鄉見聞等不實信息，刻意煽動地域攻擊、散佈焦慮情緒、渲染社會陰暗面等問題」。
網信辦禁令一出，隨即引發網友議論，有人認為「直接取消文字算了，省得老爺們費勁查封控筆記」、「看來形勢不是小好，而是不好，要不然連人心情好壞也要管，寫點回鄉筆記也要管束，只需又說又笑，不許哭哭啼啼，這世道，不好了！」還有網友表示「人生在世，生老病死，禍福旦夕，誰沒過焦慮？誰不曾有過灰暗情緒？指著老天說不許刮風下雨的不是小丑是什麽？」
有分析指出，目前疫情正向嚴重缺乏醫療設備的農村蔓延，當局害怕都市民眾及幾億農民工返鄉探親，發現真實狀況後在網路上傳播，所以先下手為強。更有人質疑，當局明明知道，伴隨著春運農村疫情將大爆發，農村醫療條件差，農民看不起病，情況難以想像，更譏諷中國網信辦預先下禁令是「2023堵嘴專項行動」。