南鯤鯓代天府國運籤「唐太宗令武媚娘賞花」廟方：上上籤

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南鯤鯓代天府抽國運籤，由總幹事侯賢遜擔任抽籤官、董事長陳浚鎰擔任擲筊官，儀式開始後6分鐘，侯賢遜從籤筒抽出第2支籤，陳浚鎰在第2支籤擲出3個聖杯，現場響起歡呼聲，他又繼續擲出2個聖杯，共5聖杯落定，籤首為「唐太宗令武媚娘賞花」，籤詩內容「于今此景正當時，看看欲吐百花魁，若能遇得春色到，一灑清吉脫塵埃」。陳浚鎰說，這是支好籤，對國家執政、人民都有步步高升、新氣象、好運途的意涵。
解籤官陳文賢表示，籤詩內容代表國家只要大家齊心努力，今年3月後春天開始，會有好的結果，不過這是他的個人見解。
侯賢遜解籤說明，這支甲寅籤文說「于今此景正當時，看看欲吐百花魁，若能遇得春色到，一灑清吉脫塵埃」；卦頭提到唐太宗令武媚娘賞花，因唐太宗是唐朝盛世，這支籤是上上籤，意謂台灣也將進入盛世，今年國內民生經濟會有好的表現，相信能國泰民安、風調雨順、人民安居樂業。
南鯤鯓代天府抽國運籤在2011年開始舉辦，2015年廟方抽出「武則天坐天」，隔年就由蔡英文當選台灣首位女總統，從此打響南鯤鯓代天府的知名度。到了2019年，60支籤竟均博沒杯，打破建廟300多年以來的紀錄，首度「空籤」，一度引發熱議。