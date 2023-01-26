動漫展初六登場！日本超人氣Coser來台　「5大亮點」快看

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伊織もえ、宮本彩希將分別穿著「白銀ノエル」「ときのそら」的服裝降臨hololive production攤位，並為現場粉絲開設攝影時間，一起為動漫節留下更多美好回憶，攝影會開始時間1月27日，11時30分、13時、14時30分、16時。
🟡WIT STUDIO兩位創社元老來台
在1月27日台北國際動漫節舉辦「《SPY x FAMILY間諜家家酒》總作畫監督X製作人座談會」，動畫代理商木棉花特邀該動畫的兩大幕後推手，總作畫監督淺野恭司、製作人中武哲也來台，現場除了可以親身聆聽「佛傑一家」討喜又幽默的動畫製作歷程，更會現場創作原創畫作，還有「安妮亞」中文配音老師連思宇擔任主持人，一同挖掘動畫製作的幕後精彩故事，本場座談會為免費活動，報名方式可自木棉花臉書查詢。
🟡日本聲優見面會
《鏈鋸人》飾演本作男主角淀治的「戶谷菊之介」和公安對魔特異4課長官真紀真的「楠木灯」將於2023年1月28日與1月29日，現身2023台北國際動漫節的見面會；木棉花將於1月29日台北國際動漫節舉辦《Lycoris Recoil莉可麗絲》日本聲優見面會，兩位女主角聲優「錦木千束」安濟知佳、「井之上瀧奈」若山詩音來台，跟參加粉絲進行互動。
知多娘睽違3年終於在台灣登場，在台灣自2013年首次登場後，以促進台灣與知多半島相互交為目的，抱持著熱愛台灣的心情進行活動。不僅創作了代表台北的姊妹角色「台北娘。」，也在日本舉辦台灣主題活動等，但自從2020年2月在台北國際動漫節最後一次登台後，由於新冠疫情暫時休止在台灣的活動，現在睽違3年終於又能在台灣登場了。
🟡《鬼滅之刃 刀匠村篇》搶先登場
動畫代理商木棉花台北國際動漫節攤位入口，將以《鬼滅之刃 刀匠村篇》出現的「戀柱─甘露寺蜜璃」「霞柱─時透無一郎」擔任門面，呈現氣勢恢弘的刀匠村風格入口迎接粉絲到來！並在動漫節現場開賣電影票《上弦集結，前進刀匠村》，現場購買2張電影票套組（500元）可獲得限定A3海報，而前進刀匠村怎麼能少了一把屬於自己的日輪刀，動漫節首度曝光特色商品「炎柱——煉獄杏壽郎 紀念日輪刀傘」，日本監修１比１開模打造，還原刀鍔設定，動漫節現場全台首發搶先預購滿懷「炎柱」精神的日輪刀傘。
🟡《東匯玩具》首度參展，開抽超萌盒玩
國內知名扭蛋品牌經銷代理商 「東匯玩具」，聯名台灣設計師與眾多知名IP，拓展開發自有品牌的原創玩具，帶來《白爛貓盒裝玩具第一彈》 超越一般盒玩的大尺寸與紮實份量感搭配經典語錄台座，詼諧逗趣；知名IP「黃阿瑪的後宮生活」阿瑪率眾後宮來拜年，現場開賣瑪民的兩大夢幻逸品 《大型熱氣球》、《朕的家場景組》，還有令人期待僅限會場的驚喜優惠活動登場。
🔵【2023台北國際動漫節】
活動時間：2023/1/27(五)~1/31(二) 10:00~18:00
活動地點：台北南港展覽館一館(台北市南港區經貿二路1號)