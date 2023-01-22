水果糖份高吃了會變胖？　營養師打破迷思！減肥應該這樣吃

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過多「果糖」有害健康 是指水果中的糖份嗎？根據衛福部國健署建議，一般民眾每餐都應攝取1份水果，約1個拳頭的大小，若是切塊水果需要大約大半碗到1碗的分量，1天應至少攝取2份水果，並應該盡量選擇在地、當季、多樣化的水果。
但有許多研究指出，攝取過多的糖分會有礙身體健康，因此許多人對水果都有很甜、很多糖的迷思，認為為了健康不能天天吃水果，不過營養師程涵宇指出，有礙身體健康的是指額外添加的糖，包括蔗糖和果糖，但這裡的「果糖」並不是指水果中的糖，而且水果其實有很多好處。
減肥可以吃水果？ 營養師建議這樣吃若是有減肥需求的民眾也不需要害怕吃水果會變胖，因為營養師程涵宇表示，攝取像水果這樣低熱量的天然食物，取代飲食中熱量高、高油、高糖的食物其實更有助於減肥。
水果富含膳食纖維，可促進腸道蠕動幫助排便，也可讓糞便比較柔軟而易於排出，此外營養師程涵宇也建議，減肥的民眾水果最好在飯前吃，可以增加飽足感，如果吃了大餐，也可以選擇具有高消化酵素的水果，像是木瓜、奇異果、鳳梨等，這些水果能幫助消化並且促進代謝。
把握運動後1小時 吃對水果更要吃對時間減肥除了飲食控制外，運動也是很重要的，運動後如果覺得餓想要吃點東西，營養師程涵宇表示，可以好好運動後一小時，在這一小時內吃一些酸味水果，像是番茄、柳橙等，有檸檬酸能促進肝醣再生、修復肌肉。
雖然減肥應該少吃多動，但是也需要維持營養均衡，水果含有豐富的營養物質，包括纖維、維生素、礦物質以及各種抗氧化劑和植物化合物，這些對身體都是相當重要的營養元素，營養師程涵宇提醒民眾，水果要記得每天都要吃，而且不僅要吃對水果，更要吃對時間。
資料來源：程涵宇營養師－水果什麼時候吃最好？
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56141
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