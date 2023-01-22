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水果糖份高吃了會變胖？　營養師打破迷思！減肥應該這樣吃

水果糖份高吃了會變胖？　營養師打破迷思！減肥應該這樣吃
水果糖份高吃了會變胖？　營養師打破迷思！減肥應該這樣吃

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】減肥除了減少油脂的攝取，糖分的攝取也是需要特別注意的，飲食除了應減少澱粉、碳水化合物外，許多人也認為水果太甜，有太多的糖分，減肥時不能吃水果，吃了反而會更胖。營養師程涵宇表示，許多人對水果都有這樣的迷思，但其實減肥吃水果有很多好處，而且最好在飯前吃。

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過多「果糖」有害健康　是指水果中的糖份嗎？

根據衛福部國健署建議，一般民眾每餐都應攝取1份水果，約1個拳頭的大小，若是切塊水果需要大約大半碗到1碗的分量，1天應至少攝取2份水果，並應該盡量選擇在地、當季、多樣化的水果。

但有許多研究指出，攝取過多的糖分會有礙身體健康，因此許多人對水果都有很甜、很多糖的迷思，認為為了健康不能天天吃水果，不過營養師程涵宇指出，有礙身體健康的是指額外添加的糖，包括蔗糖和果糖，但這裡的「果糖」並不是指水果中的糖，而且水果其實有很多好處。

減肥可以吃水果？　營養師建議這樣吃

若是有減肥需求的民眾也不需要害怕吃水果會變胖，因為營養師程涵宇表示，攝取像水果這樣低熱量的天然食物，取代飲食中熱量高、高油、高糖的食物其實更有助於減肥。

水果富含膳食纖維，可促進腸道蠕動幫助排便，也可讓糞便比較柔軟而易於排出，此外營養師程涵宇也建議，減肥的民眾水果最好在飯前吃，可以增加飽足感，如果吃了大餐，也可以選擇具有高消化酵素的水果，像是木瓜、奇異果、鳳梨等，這些水果能幫助消化並且促進代謝。

把握運動後1小時　吃對水果更要吃對時間

減肥除了飲食控制外，運動也是很重要的，運動後如果覺得餓想要吃點東西，營養師程涵宇表示，可以好好運動後一小時，在這一小時內吃一些酸味水果，像是番茄、柳橙等，有檸檬酸能促進肝醣再生、修復肌肉。

雖然減肥應該少吃多動，但是也需要維持營養均衡，水果含有豐富的營養物質，包括纖維、維生素、礦物質以及各種抗氧化劑和植物化合物，這些對身體都是相當重要的營養元素，營養師程涵宇提醒民眾，水果要記得每天都要吃，而且不僅要吃對水果，更要吃對時間。

資料來源：程涵宇營養師水果什麼時候吃最好？



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56141

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