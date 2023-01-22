大年初二回娘家爆車潮 　地雷路段竟有15處

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非國道部分，公路總局指出北台灣交通以短程出遊旅次為主，台2線北海岸金山萬里、大武崙路段、台2線八斗子路段、福隆路段，午後16時有車多情形，台3線武嶺橋路段、台3乙線三坑老街、台4線溪州大橋路段、台7線大溪老街地區、台15線竹港橋路段目前也逐漸出現車潮，台65線土城路段至國三路段、台62線瑪東系統至基隆安樂端路段也出現車多情形，烏來、北埔老街、南寮漁港鄰近停車場於下午16時滿場。
明日為大年初二，高公局預判重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段，提醒用路人留意。
高公局播報員表示，明日國五南向南港至頭城路段，預估早上6點開始出現車潮，直到下午4點才會得到緩解。國一南向楊梅至新竹，以及國三南向土城至關西路段，預估也是從6點開始出現車多的情況，直到中午過後。
中部地區，國一南向彰化至埔鹽系統、國三南向快官至霧峰，以及國三南向草屯至名間車多壅塞的情況也是從早上7到12點。南部則要注意國一南向大灣至路竹、國十東向鼎金至燕巢系統，早上8點到12點前後同樣也有車多的狀況，提醒用路人留意。
明日國道相關疏導措施包括：0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口，5-12時封閉國5石碇、坪林南向入口。單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。