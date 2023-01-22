新年夜悲劇！美華裔大城爆槍擊恐釀10死 兇手疑持機關槍
農曆新年不平靜！美國加州洛杉磯21日晚間驚傳槍擊案，事發地點位於蒙特利公園市（Monterey Park），由於當時有上千人聚集參加農曆新年活動，槍擊案爆發之後，傳出至少有16人被緊急送往醫院，另有媒體消息稱，槍擊案至少造成10人死亡。但目前當地警方尚未出面證實，詳細死傷狀況不明。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合外媒報導，美國加州蒙特利公園市在當地時間21日晚間10點30分左右，發生一起大規模槍擊案件。此次槍擊案的事發地點就發生在靠近華人慶祝農曆新年活動的地點附近，當時許多人在活動現場享用美食，還有人在購物。蒙特利公園市為了慶祝農曆新年，從21日除夕夜開始舉辦了新年活動，活動為期兩天，是該地區最大的農曆新年活動之一，有媒體消息指出，現場聚集了上千人一同慶新年。
一名住在事發地點附近的民眾表示，他在晚上10點左右返家，就聽見約4、5聲槍響，隨後就聽到警車鳴笛趕往現場的聲音。後續還看到有傷者被抬上擔架，不過這名民眾稱，當時活動的物品已經收拾乾淨，認為慶典並非事發現場。
附近燒烤店店主表示，當時有3人闖入店中，要求他快點把門鎖上，因為外頭有名疑似拿著機關槍的人，且手上疑似有多發子彈，當子彈用完還能夠立即補充。
目前尚不清楚槍手是否已經遭到警方逮捕，也不清楚實際作案人數和動機，但受傷人員已經被送往附近的醫院。根據《i24news》報導指出，隨機槍擊事件造成至少10死、16傷，但警方目前尚未出面證實死傷狀況，詳細情形仍有待進一步更新。
根據人口普查資料顯示，蒙特利公園共有6萬269人，其中亞裔佔逾三分之二，其中大多數為華裔。