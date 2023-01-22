高捷岡山路竹延伸線　拚113年通車至岡山火車站

高雄捷運岡山路竹延伸線總長13.08公里，設置8座車站，計畫路線起點銜接捷運紅線南岡山站(R24)，往北沿臺1線設置，經台鐵岡山車站、路竹科學園區等，止於湖內區臺1線與環球北路口。高市捷運局表示，該建設計畫分第一階段(R24-RK1)、2A(RK1-RK6)及2B(RK6-RK8)階段，預計第一、2A階段，分別於113、116年通車營運，至2B階段行政院刻正審議中。
記者蔡佳宏／高雄報導
捷運局表示，高雄都會區北向軸線主要服務岡山、路竹、湖內等大岡山地區約35萬民眾，服務沿線數千億產值之各大園區，更是南部半導體材料S廊帶重要一環，捷運建設除滿足既有運輸需求外，亦肩負帶動地方發展之責，岡山路竹延伸線位於高雄未來最重要的科技產業廊帶上，可串連岡山本洲產業園區以及南科高雄園區，強化園區聯外交通效率，並有效降低汽機車使用，避免日後衍生交通壅塞問題，平衡地方開發與節能減碳，預期將成為高雄都會區重要之產業廊帶，可打造大高雄地區30分鐘生活圈的優質大眾運輸環境，提供良好運輸服務水準。
捷運局說，岡山路竹延伸線提供高雄都會區重要節點之可及性與直捷性，銜接高雄捷運紅線，可串連小港國際機場、臺鐵高雄站及高鐵左營站等重要交通樞紐，北高雄民眾毋需多次轉乘，即由高雄核心區域廊帶直達往返於岡山、路竹地區及各科技園區，捷運局將針對未核定路竹路段（第2B階段）持續向行政院爭取儘速核定，已動工路段，力拼捷運岡山站(RK1)於113年通車營運，岡山路竹延伸線第2A階段RK2～RK6路段於116年通車營運，並朝118年全線通車目標邁進。