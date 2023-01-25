何志偉助學子申請歐美學府　百封推薦函成功率百分百

民代平時處理選民服務案件五花八門，擁有美國留學經歷的立委何志偉，從擔任民代至今12年多時間，受託寫了上百封申請國外學校的推薦函，至今成功率百分百，但他也說自己寫推薦函的前提，一定要認識該學生與其父母，另外還會進行面試，甚至要對方看他的問政或是與地方選民互動後，給予建議，並非隨便替人背書，「不隨便亂推薦的！」
記者陳威叡／台北報導
何志偉畢業於美國加州州立大學財金系，同時也進修取得南加大公共行政碩士，具有國外留學背景，從擔任台北市議員開始，便有選民請託其寫申請國外學校的推薦函。
何志偉說，從這寫推薦函的過程中也從這些學生身上學到很多東西，看到屬於下一個世代的不同視野，從擔任民代至今12年多的時間，推薦信累積破百封，成功率更是百分之百。
何志偉也說，要他寫推薦信也要有條件，包括自己一定要認識這位學生與其父母，也會跟學生進行面試，必考題是10年之後想要做什麼？是怎麼看待這個社會？存在的價值為何？甚至是之後能為社會做什麼改變。
何志偉指出，他也會給學生看看自己的問政方式，與地方選民的互動，還有最近關注的議題有哪些，請學生提供一些建議，有些學生還會到他辦公室來實習。
何志偉說，在美國國會議員地方崇高，因此可以拿到立委的推薦函，對學生而言意義重大，但強調並非隨便替人背書，「不隨便亂推薦的！」
媒體詢問是否擔心之後推薦函選服暴增，何志偉表示並不擔心，重點是要可以幫助到這些學生，「服務會持續下去。」