揪出過年3大壞習慣　小心減肥破功！

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一、久坐不運動許多民眾在過年期間想放鬆，常常「能坐就不站、能躺就不坐」。李芷薇建議，若民眾不想運動，可以「多一點活動量」即可，例如看電視的時後，原地站起來稍微踏踏步、走走路，別讓自己一整天都黏在沙發上，比較不容易肥胖。
二、情緒性飲食不少人在過年期間覺得沒事做、很無聊，加上滿桌零食誘惑，容易隨手抓來吃。營養師提醒，民眾吃零食之前可以思考一下「我是真的肚子餓，還是很無聊？」如果是感到無聊的話，可以找一些別的事情做，例如換一部劇追，或者跟家人聊天，轉換一下自己的情緒與注意力，就不會一直覺得無聊而吃個不停。
三、分量沒節制吃美食是紓壓的方式，不過一旦分量失控就會影響身材與健康。許多人邊看電視邊吃零食，澎拜的熱量也隨之嗑下肚！李芷薇表示，自己身為營養師，過年也會想吃零食，不過只要改變一個小方法就能控制份量：吃點心的時候把零食分裝到小碗，當人邊看電視邊吃零食時，發現小碗內的零食吃完了，大腦會意識到「好像不應該再去盛第二碗」，就不容易把一整包洋芋片吃光光。
李芷薇呼籲，民眾在過年期間務必記得兩件事，「能夠站就稍微站一下，不要躺著」以及「別讓大腦放空、不小心就吃過頭，而是有意識地吃東西」，就能夠維持健康好身材。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56574
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