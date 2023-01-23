綠色奇蹟5／年收4億老闆也斜槓兼職賣家　砸2百萬蓋溫室

電商購物陷阱多！政院：勿輕信來路不明社群媒體廣告

▲中國民眾慣用的淘寶。（圖／翻攝自淘寶）
▲中國民眾慣用的淘寶。（圖／翻攝自淘寶）

記者呂炯昌／台北報導

鑑於電商平臺購物十分便利，民眾網購數量大增，尤其過年期間，各大電商平臺及社群媒體均會刊登大量商品販售廣告。行政院消費者保護處今（23）日特別提醒民眾進行網購時，應慎選電商平臺，切勿輕信來路不明的社群媒體廣告。

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消保處指出，線上購物消費爭議通常以申訴「7日猶豫期」及「商品瑕疵」為最大宗。因此，民眾上網購物時，應多留意以下事項，以維護自身權益：

一、慎選優良電商：優先選擇國內大型知名或商譽良好的購物網站，並特別注意一頁式詐騙廣告，凡是廣告內容強調貨到付款、商品售價明顯低於市場行情、限時限量促銷、使用簡體字、未提供實體聯絡電話及地址等情況，下單前即應上網搜尋賣場評價及相關資訊，以避免吃虧上當。

二、跨境交易應謹慎：由於我國對於國外廠商並無管轄權，故跨境爭議之處理不易，因此跨境購物應謹慎小心。如發生爭議時，應立即向託運人（國內清關行）及運輸業者反映及申訴，讓業者能掌握時效協助處理或暫緩付款給境外公司，並立即與賣家聯絡後續處理方式。

三、仔細檢查收到之商品：取件後應立即檢查商品，開箱時盡量全程錄影，如發現瑕疵，應立即向賣家反映尋求解決。另外，可多加利用消保法「7日猶豫期」無條件解除契約之規定，亦即在收受商品7日內，可以退回商品或書面通知（包含電子郵件）方式解除契約，無須說明理由及負擔任何費用。但如有下列情形，則不適用：（一）易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期；（二）依消費者要求所為之客製化給付；（三）報紙、期刊或雜誌；（四）經消費者拆封之影音商品或電腦軟體；（五）非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務，經消費者事先同意始提供；（六）已拆封之個人衛生用品；（七）國際航空客運服務。

消保處特別提醒民眾，網路購物雖然方便，但仍應多加留意網站相關訊息，以避免遭到詐騙。發生消費爭議時，如與電商平臺或賣家聯絡後未獲妥適處理，亦可至行政院消費者保護會網站進行線上申訴。

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