初二回娘家避14地雷路段！國五北向恐塞至深夜

今（23）日為春節連續假期初二，昨（22）日全日交通量為 119.8百萬車公里，為年平均平日 之1.4倍，國5交通量為3.4百萬車公里，為年平均平日之1.3倍，至於今日0至5時交通量為9.6百萬車公里，為年平均平日之2.7倍；預估今日交通量為138百萬車公里。
記者黃仁杰／台北報導
目前全國道路況皆大致正常，截止上午8時，交通量為21.4百萬車公里，今日相關疏導措施包括，0至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統，5至12時封閉國5石碇、坪林南向入口；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向南屯-后里、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。
高公局呼籲，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替替代道路部分，長途建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6、台74接國4替代國1與國3台中路段；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。