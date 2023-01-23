想殺更多？加州蒙市除夕槍擊釀10死 亞裔嫌闖第二處遭攔
美國加州居住許多亞裔居民的蒙特瑞公園市（Monterey Park）一處華人經營的舞廳21日晚間發生大規模槍擊案，造成至少10死10傷。根據了解，槍手是一名亞裔男子，在與警方對峙時，在藏身的白色廂型車中自戕身亡。有消息指出，槍手在第一間舞廳掃射完後，原先要前往第二個舞廳犯案，因遭阻止才驅車逃逸
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合外媒報導，這起大規模槍擊案發生地點為蒙特瑞市當地一處華人經營的舞廳「舞星大舞廳」（Star Dance），槍手於21日晚間10時左右闖入，對當時正在開派對歡慶農曆除夕的人群開槍掃射，造成至少10人死亡、10人受傷，其中死者包含5男5女，警方並未公布年齡或姓名。而在槍手犯案前幾小時，附近有上萬人參加的農曆新年慶典活動才剛收攤。
外媒報導指出，當這名槍手在「舞星」開槍後，又前往下一個地點「來來舞廳」（Lai Lai Ballroom & Studio），打算繼續大開殺戒，但才剛抵達門外就被及時發現，並與對方發生扭打，最後槍手因槍械被奪走，立刻駕駛白色廂型車驅車逃逸。
加州洛杉磯郡警長魯納（Robert Luna）指出「兇嫌是一名亞裔男性」，並表示據信來來舞廳槍手與在舞星造成10死的是同一人，而經常光顧這2間舞廳的也都是同一群人。槍手逃逸後，在洛杉磯以南的托蘭斯（Torrance） 與警方發生對峙，隨後在車內舉槍自戕，癱趴在方向盤上。目前警方已經公布兇嫌長相，但仍未公布槍手姓名以及行兇動機。
蒙特瑞公園市位於美國加州洛杉磯市東邊近郊，早期有大批台灣移民居住，有「小台北」之稱。但近二十年台灣移民逐漸移出，這個區域以中國移民占多數。
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