我的孩子是同志怎麼辦？　諮商師：建議尋求專業協助

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根據調查，民眾不支持同性戀的原因包括不符合子女最佳利益、不能生小孩、男男性行為是愛滋的主要感染途徑、家族稱謂問題、會有越來越多同性戀等。
「如果，你的孩子是同性戀，你能接受嗎？」盧美妏回憶某次出席演講活動，主題是關於「多元性別心理議題」，台下有一位教授舉手提問，台下也一片譁然討論聲。
盧美妏表示，身為父母，多半不希望自己的孩子是同志，異性戀雖然不一定幸福，但同性戀卻會遭遇許多異性戀難以想像、甚至一輩子也不會碰到的挫折與磨難，而父母肯定不希望孩子受罪，「若我的孩子是同性戀，我會讓他知道他可能面臨的困難和挑戰，也會讓他知道，無論如何我都會陪伴他。」
她回憶個案K，高中就讀男校時和同學偷傳曖昧紙條，母親無意間發現但不敢打草驚蛇，直到K交了第3任男友時被父親發現、父親震怒之後要求K去看精神科醫師，K因憂鬱症休學。
盧美妏表示，孩子大多是無法選擇自己要當個異性戀或同性戀，也無法選擇自己的父母能否全然接受這個與眾不同的自己，以前曾聽老師說過：「接一個同志個案，等於接了一個家庭。」在父母得知孩子是同性戀的那刻起，同一扇櫃門反轉，整個家庭都進入了櫃子。
無論父母接受與否，多元性取向的孩子可能會出現一些無法預期的需求、一些正常性向無法理解的困難，這時候該怎麼做呢？可以參考以下三點建議：
１雖然你不是同性戀專家，但孩子需要父母。
２父母不能選擇孩子的性傾向，卻能影響孩子探索自己的過程。
３主動尋求專家協助。遇到無法解決的困難、情況陷入僵局，一定要適時求助，以免造成家庭更負面的影響。
原文出處：台北市衛生局社區心理衛生中心
https://mental-health.gov.taipei/News_Content.aspx?n=160B9C4672BF2849&sms=D9970CDAAAA49C91&s=C34894EDC83F9F97
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56231
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