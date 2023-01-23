「海扶刀」子宮肌瘤治療新選擇　台北中山醫院治療案例數達百例

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子宮肌瘤有哪些危險因子？ 有哪些症狀？我國子宮肌瘤盛行率會因不同年齡層而有所不同，中山醫院婦產科主任鍾國騰表示，盛行率會隨著年齡增加而上升，育齡婦女約20-25%，而更年期婦女則升高至60%左右，可謂罹患率相當高。
目前，造成子宮肌瘤的主因尚未明確，但普遍認為與遺傳（個人體質）、年齡、種族（基因）、環境因素（飲食西化、生活習慣）有所相關，而有眾多研究多指向雌激素。
鍾國騰主任指出，罹患子宮肌瘤的婦女常因腹痛、經痛、流血、貧血、頻尿、便秘等症狀所苦，育齡婦女則可能不孕，傳統通常用腹腔鏡移除子宮肌瘤或摘除全子宮，許多婦女一想到傳統術式，便焦躁不安，卻步不前，甚至拖延治療計畫，使得肌瘤逐漸變大及惡化。
什麼是海扶刀？ 比起傳統手術有哪些優點？但隨著醫學科技進步，近年來海扶刀技術已十分成熟，利用高能超音波聚焦於子宮肌瘤，達到自然消融、體內代謝的治療的目的。與傳統術式相比，無侵入性，病人不需因挨上一刀而躺在病床上2週，病人也較不會因此而感到恐懼，且有保留子宮、無創、治療期短、無須麻醉、恢復期短、沒有照射放射線風險等優點。
中山醫院則於2021年3月引進海扶刀，並成立治療中心，短短22個月便達到百例的治療經驗，且所有案例皆無併發症發生。鍾國騰主任表示，海扶刀的特點是不必動刀見血，為一種無影刀手術，除了讓婦女朋友有另一治療方式的選擇外，主要可大幅改善病人就醫與生活品質，可在最短的時間內回復日常美好生活。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56578
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