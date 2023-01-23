黑龍江創下歷史最低溫　漠河零下53度「急速冷凍」

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根據《北京青年報》報道，黑龍江氣象服務中心22日數據顯示，至22日為止，北極村、漠河、呼瑪、新林、呼中、塔河、嘉蔭、遜克等10個站已經突破歷史最低氣溫極值。漠河氣溫急凍至-53℃，當地居民走出家門，眉毛馬上結冰。中國天氣網預測，未來幾天漠河可能再次跌至極端低溫。
儘管漠河民眾早已習慣低溫氣候，不少人仍然對於這次急凍狀態感受強烈。一名從小在漠河長大的男子表示，過去漠河的最低氣溫約在零下40度左右，今年真的是特別冷。他在受訪的當下，就穿著貼身穿保暖衣、羊毛衫、毛衣，外面還套上了從頭包到腳的羽絨衣，頭上帽子、耳罩、口罩，一樣也不缺，而且一定要穿厚棉褲配上雪地靴，裝備不夠齊全的情況下，根本不敢出門。
也有當地的大學生表示，今年真的比較冷，到處都是霧濛濛的，似乎是空氣裡的水汽都結凍成冰，成了白煙似的。不久前她和同學出門玩，結果沒走多久，露在外面的頭髮和眉毛馬上結冰。
漠河市公安局政工監督室副主任薛長義也說，像今年這麼冷的天氣真的很罕見，以前在攝氏零下30度的時候，出門大家頂多說句「冷啊」，但這幾天大家出門都說「真冷啊」，甚至還有人用東北話說「感覺骨頭都凍酥了」。
漠河位在黑龍江省北部，是中國最北邊、氣溫最低的城市，全年均溫僅-3.8℃。