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黑龍江創下歷史最低溫　漠河零下53度「急速冷凍」

▲位於黑龍江的漠河氣溫跌至零下53度，市區一片極寒下的霧茫茫。（圖／翻攝自騰訊網）
▲位於黑龍江的漠河氣溫跌至零下53度，市區一片極寒下的霧茫茫。（圖／翻攝自騰訊網）

國際中心謝佩蓁／綜合報導

受到強冷空氣影響，從1月22日至1月25日這幾天，內蒙古東南部、山西中北部、吉林東部、遼寧東部等地部分地區降溫可達10至14度，吉林東南部降溫18至20度。至22日為止，黑龍江漠河已突破歷史最低氣溫，跌破零下50度，達到零下53度，不僅打破漠河市在1969年出現的最低氣溫歷史極值零下52.3度，打破中國有氣象記錄以來的歷史最低氣溫紀錄。

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▲漠河是中國氣溫最低的城市，全年均溫僅-3.8℃。（圖／翻攝漠河市委宣傳部片段）
▲漠河是中國氣溫最低的城市，全年均溫僅-3.8℃。（圖／翻攝漠河市委宣傳部片段）

根據《北京青年報》報道，黑龍江氣象服務中心22日數據顯示，至22日為止，北極村、漠河、呼瑪、新林、呼中、塔河、嘉蔭、遜克等10個站已經突破歷史最低氣溫極值。漠河氣溫急凍至-53℃，當地居民走出家門，眉毛馬上結冰。中國天氣網預測，未來幾天漠河可能再次跌至極端低溫。


儘管漠河民眾早已習慣低溫氣候，不少人仍然對於這次急凍狀態感受強烈。一名從小在漠河長大的男子表示，過去漠河的最低氣溫約在零下40度左右，今年真的是特別冷。他在受訪的當下，就穿著貼身穿保暖衣、羊毛衫、毛衣，外面還套上了從頭包到腳的羽絨衣，頭上帽子、耳罩、口罩，一樣也不缺，而且一定要穿厚棉褲配上雪地靴，裝備不夠齊全的情況下，根本不敢出門。


也有當地的大學生表示，今年真的比較冷，到處都是霧濛濛的，似乎是空氣裡的水汽都結凍成冰，成了白煙似的。不久前她和同學出門玩，結果沒走多久，露在外面的頭髮和眉毛馬上結冰。

▲黑龍江漠河零下50.7度極低溫，民眾一出門眉毛馬上結冰。（圖／翻攝自騰訊網）
▲黑龍江漠河零下53度極低溫，民眾一出門眉毛馬上結冰。（圖／翻攝自騰訊網）

漠河市公安局政工監督室副主任薛長義也說，像今年這麼冷的天氣真的很罕見，以前在攝氏零下30度的時候，出門大家頂多說句「冷啊」，但這幾天大家出門都說「真冷啊」，甚至還有人用東北話說「感覺骨頭都凍酥了」。


漠河位在黑龍江省北部，是中國最北邊、氣溫最低的城市，全年均溫僅-3.8℃。

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