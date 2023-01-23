若波蘭提供烏克蘭豹2戰車　德國外長：不會阻撓

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不過，當德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天在法國LCI電視台被問到，若波蘭未經德國批准，自行將豹2戰車（Leopard 2）移交給烏克蘭將會發生什麼情況。她表示：「目前還沒人問這個問題，但如果有人問，我們是不會阻撓此事的。」
貝爾伯克這番話，似乎比德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天稍早在巴黎峰會的談話更進一步；蕭茲當時說，所有與武器交運相關的決策，都將與包括美國在內的盟邦事先進行協調。
在是否批准豹2戰車移交給烏克蘭一事上，德國飽受各國施壓。蕭茲所屬社會民主黨（Social Democrat）對軍事介入向來抱持審慎態度，認為貿然行動恐導致俄烏局勢進一步升溫。
烏克蘭則是預料俄羅斯不久即將發動新一輪攻擊，而西方重型戰車將能提供烏國地面部隊更多的保障與機動性，並有助於烏克蘭奪回落入俄羅斯手中的領土。
德國消息人士曾向路透社透露說，如果美國同意提供美製戰車給烏克蘭，德國也將跟進批准將德製戰車移送至烏國。
然而美國官員已表示，拜登政府並不打算運送包括M1艾布蘭戰車（M1 Abrams）在內的美製戰車給基輔當局。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120123