抄了又抄？央視春晚「量身做」開場曲　遭爆抄襲日動漫歌

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在開場之後，由成龍、澳門歌手祖絲、蘇有朋及中國演員秦海璐、楊紫、沙溢、王寶強、趙麗穎、白宇、吳磊、歐豪、宋祖兒、宋軼、萬茜、熱依扎、秦嵐、中國奧運運動員武大靖、徐夢桃、高亭宇等人，一同合唱了今年春晚的開場曲《花開種花家》，在演唱過程中，還能看見表演者穿著大紅色衣服並拿著兔子吉祥物揮舞，場面十分盛大。
但是後續卻引發網友熱議，稱這首號稱是為今年春晚「量身定做」的《花開種花家》越聽越耳熟，事後仔細比對發現，旋律竟然與日本知名動漫遊戲《超異域公主連結！Re：Dive》中支線劇情「吸血鬼獵人with伊莉亞」的片尾曲《Peaceful＊ちゃんぷるー》雷同，停頓點和節奏幾乎一模一樣。
在白紙運動時獲得許多關注的推特帳號「李老師不是你老師」分享了由網友製作的比對影片，引起網友討論，紛紛稱「不愧為抄襲大國」、「中國不意外」、「這就是中國的水平！」
除了開場曲《花開種花家》之外，還有網友發現春晚歌曲《當神獸遇到神獸》也疑似是抄襲日本作曲家Mitchie M的歌曲 《FREELY TOMORROW 》。另外《早安陽光》也有抄襲嫌疑，疑似是將《早安隆回》改動歌詞後演唱，而《早安隆回》先前也曾爆出疑似抄襲《夜空中最亮的星》、《花兒與少年》以及《請把我的歌帶回你的家》三首歌。